Атаки Путина довели Украину до отчаяния: Зеленский озвучил резкую претензию Западу

В ночь на текущие сутки Россия снова совершила массированную атаку на украинские общины и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, под вражескими ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Харьковская и Херсонская области. Основным направлением атаки традиционно стали энергетические объекты и критически важная инфраструктура, от которой зависит повседневная жизнь граждан – снабжение теплом и электроэнергией.

Зеленский также отметил, что утром силы противовоздушной обороны активно работали в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской области, где объявляли воздушную тревогу. В общей сложности, по его словам, российские войска применили 113 ударных беспилотников, из которых около 70 — дроны типа "Shahed". Кроме этого, агрессор использовал и ракетное вооружение, в том числе три баллистических ракеты.

Президент подчеркнул, что укрепление системы ПВО остается ключевым приоритетом для Украины. Прежде всего, речь идет об обеспечении необходимым количеством ракет для уже имеющихся оборонных комплексов. Он отметил важность финансовой и военной поддержки партнеров, в том числе вкладов в программу PURL, помощи со складов в Европе и оперативного выполнения договоренностей с Соединенными Штатами.

"Усиление наших защитников критически важно именно сейчас. Если Украина сможет полностью нейтрализовать воздушные атаки РФ, российский террор потеряет смысл. Сейчас это их тактическое преимущество, и мы должны его уничтожить. Это способно заставить Россию прекратить убийства и перейти к реальному пути мира", — подытожил Зеленский.

Как уже писал портал "Комментарии", история с возможным разоблачением в коррупции лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко демонстрирует, что в Украине фактически формируется новая ветвь власти — антикоррупционная. На своей странице в Facebook об этом написал бывший народный депутат, советник главы МВД и писатель Вадим Денисенко, отметив, что событие с Тимошенко — только "первая серия" в длинном ряде политических процессов.