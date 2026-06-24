Атака на Конотоп: ворожі дрони вдарили по кінотеатру в самому центрі міста, є поранені

Російські війська здійснили терористичну атаку на цивільну інфраструктуру Конотопа Сумської області, застосувавши ударні безпілотники. Ворожі прильоти зафіксовано у самому центрі міста, зокрема зафіксовано влучання у будівлю місцевого кінотеатру. Про це в оперативному режимі повідомив міський голова Артем Семеніхін.

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За словами очільника міста, загроза виникла раптово через появу в повітряному просторі кількох ворожих БпЛА.

"Пара кацапських дронів!" — емоційно попередив Семеніхін мешканців, закликавши до максимальної уваги, після чого в місті прогримів перший потужний вибух.

Невдовзі мер уточнив, що під ударом опинився об'єкт культури та дозвілля, де зазвичай перебуває багато містян. Руйнування відбулися у людній зоні, що суттєво підвищило небезпеку для цивільного населення.

"Кінотеатр…. Просто центр!" — констатував міський голова, наголосивши на цинізмі окупантів. — "Поряд діти!!!!!! Тварі!".

Майже одразу ворог завдав повторного удару по місту. Мер зафіксував черговий приліт, коли на місці події вже починалася рятувальна операція.

"Ще один!" — сповістив Семеніхін про чергову загрозу. — "Вибух!".

Наразі на місці влучань працюють екстрені служби та медики. Очільник Конотопа підтвердив наявність перших постраждалих внаслідок цієї цинічної атаки, а також висловив серйозні побоювання щодо долі людей, які могли перебувати всередині приміщення.

"Вже відомо про поранених", — повідомив міський голова, додавши жахливі деталі з місця трагедії. — "В середині могли бути люди…".

"Один важкопоранений. Перехожий. Відірвало ногу… Ще жінка отримала поранення шиї. Також перехожа!" – написав Семеніхін.

Інформація про масштаб руйнувань та точну кількість постраждалих наразі уточнюється.