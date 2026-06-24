Атака на Конотоп: вражеские дроны ударили по кинотеатру в самом центре города, есть раненые

Российские войска совершили террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру Конотопа Сумской области, применив ударные беспилотники. Вражеские прилеты зафиксированы в самом центре города, в частности, зафиксировано попадание в здание местного кинотеатра. Об этом в оперативном режиме сообщил мэр Артем Семенихин.

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По словам главы города, угроза возникла внезапно из-за появления в воздушном пространстве нескольких враждебных БПЛА.

"Пара кац*пских дронов!" — эмоционально предупредил Семенихин жителей, призвав к максимальному вниманию, после чего в городе прогремел первый мощный взрыв.

Вскоре мэр уточнил, что под ударом оказался объект культуры и досуга, где обычно находятся многие горожане. Разрушения произошли в людной зоне, что существенно повысило опасность для гражданского населения.

"Кинотеатр…. Просто центр!" — констатировал городской голова, отметив цинизм окупантов. — "Рядом дети!!!!!! Твари!".

Почти сразу враг нанес повторный удар по городу. Мэр зафиксировал очередной прилет, когда на месте происшествия уже начиналась спасательная операция.

"Еще один!" — сообщил Семенихин об очередной угрозе. – "Взрыв!".

В настоящее время на месте попаданий работают экстренные службы и медики. Мєр Конотопа подтвердил наличие первых пострадавших в результате этой циничной атаки, а также выразил серьезные опасения относительно судьбы людей, которые могли находиться внутри помещения.

"Уже известно о раненых", — сообщил городской голова, добавив ужасные детали с места трагедии. – "В середине могли быть люди…".

"Один тяжелораненый. Прохожий. Оторвало ногу… Еще женщина получила ранение шеи. Тоже прохожая! " – написал Семенихин.

Информация о масштабе разрушений и точном количестве пострадавших в настоящее время уточняется.