Атака на Київщину: відомо про жертви та масштабні руйнування

Російська армія вчергове піддала цілеспрямованому терору прифронтовий промисловий сектор Київської області, запустивши в бік цивільних об'єктів засоби повітряного нападу. Тривала ворожа операція призвела до значних руйнувань комерційної інфраструктури та трагічної загибелі мирних працівників.

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Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко оперативно поінформував громаду про початок атаки та перші зафіксовані ушкодження.

Окупанти почали атакувати район ще учора ввечері, констатував начальник Київської ОВА, описуючи перші години бойової роботи сил протиповітряної оборони та моніторингових груп. Звітуючи про наслідки першої хвилі влучань, посадовець зазначив, що було серйозно пошкоджено підприємство, та спочатку було відомо про одного загиблого і шістьох поранених.

Проте під покровом ночі загарбники продовжили наносити удари, що суттєво ускладнило роботу екстрених служб і призвело до збільшення кількості жертв під уламками тримальних конструкцій.

Представники рятувального відомства розповіли про хід ліквідації пожежі та залучення профільного персоналу для підтримки постраждалих сімей.

"Уночі ворог завдав удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району, — повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, деталізуючи поточний статус рятувальної місії на згарищі. Фахівці ДСНС резюмували: — Наразі пожежу повністю ліквідовано, тривають роботи з розбирання завалів. На жаль, внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. На місці події активно працювали психологи ДСНС".

Усім пораненим громадянам медики вже надають кваліфіковану допомогу в лікарнях області. Правоохоронці та слідчі зафіксували всі обставини обстрілу Обухівського району, відкривши кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, аби доповнити доказову базу для міжнародного засудження агресора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти вдарили ракетою "Бандероль" по Кривому Рогу, через що є загиблі та поранені.