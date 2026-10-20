Атака на Киевщину: известно о жертвах и масштабных разрушениях

Российская армия в очередной раз подвергла целенаправленному террору прифронтовый промышленный сектор Киевской области, запустив в сторону гражданских объектов средства воздушного нападения. Длительная вражеская операция привела к значительным разрушениям коммерческой инфраструктуры и трагической гибели мирных работников.

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Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко оперативно проинформировал громаду о начале атаки и первых зафиксированных повреждениях.

Оккупанты начали атаковать район еще вчера вечером, констатировал начальник Киевской ОВА, описывая первые часы боевой работы сил противовоздушной обороны и мониторинговых групп. Отчитываясь о последствиях первой волны попаданий, чиновник отметил, что было серьезно повреждено предприятие, и сначала было известно об одном погибшем и шести раненых.

Однако под покровом ночи захватчики продолжили наносить удары, что существенно усложнило работу экстренных служб и привело к увеличению количества жертв под обломками держательных конструкций.

Представители спасательного ведомства рассказали о ходе ликвидации пожара и привлечении профильного персонала для поддержки пострадавших семей.

"Ночью враг нанес удар по производственно-складскому зданию в одной из громад Обуховского района, — сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, детализируя текущий статус спасательной миссии на пепелище. Специалисты ГСЧС резюмировали: — Пожар полностью ликвидирован, продолжаются работы по разборке завалов. К сожалению, в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. На месте происшествия активно работали психологи ГСЧС".

Всем раненным гражданам медики уже оказывают квалифицированную помощь в больницах области. Правоохранители и следователи зафиксировали все обстоятельства обстрела Обуховского района, открыв уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, чтобы дополнить доказательную базу для международного осуждения агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты ударили ракетой "Бандероль" по Кривому Рогу, из-за чего есть погибшие и раненые.