Атака на Киевщину: известно о жертвах и масштабных разрушениях

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Недилько Ксения
Российская армия в очередной раз подвергла целенаправленному террору прифронтовый промышленный сектор Киевской области, запустив в сторону гражданских объектов средства воздушного нападения. Длительная вражеская операция привела к значительным разрушениям коммерческой инфраструктуры и трагической гибели мирных работников.
Иллюстративное фото
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко оперативно проинформировал громаду о начале атаки и первых зафиксированных повреждениях.
Оккупанты начали атаковать район еще вчера вечером, констатировал начальник Киевской ОВА, описывая первые часы боевой работы сил противовоздушной обороны и мониторинговых групп. Отчитываясь о последствиях первой волны попаданий, чиновник отметил, что было серьезно повреждено предприятие, и сначала было известно об одном погибшем и шести раненых.
Однако под покровом ночи захватчики продолжили наносить удары, что существенно усложнило работу экстренных служб и привело к увеличению количества жертв под обломками держательных конструкций.
Представители спасательного ведомства рассказали о ходе ликвидации пожара и привлечении профильного персонала для поддержки пострадавших семей.
Всем раненным гражданам медики уже оказывают квалифицированную помощь в больницах области. Правоохранители и следователи зафиксировали все обстоятельства обстрела Обуховского района, открыв уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, чтобы дополнить доказательную базу для международного осуждения агрессора.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты ударили ракетой "Бандероль" по Кривому Рогу, из-за чего есть погибшие и раненые.