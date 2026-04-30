Атака на Київ, Дніпро та Харків: Тегеран вигадав привід для агресії проти українських міст

У мережі з'явився згенерований штучним інтелектом пропагандистський ролик, який свідчить про підготовку Ірану до ймовірних терористичних ударів по українських містах.

На оприлюднених кадрах змодельовано прильоти іранських ракет по території нашої держави. Автори відео не лише зобразили самі вибухи, але й вказали конкретні мішені та адреси, які вони планують атакувати у Києві, Дніпрі та Харкові.

Свої агресивні наміри та відкриті погрози іранська сторона намагається виправдати абсурдними теоріями змови. Зокрема, вони стверджують, що "українські дата-центри використовувалися для планування вбивства Верховного лідера Алі Хаменеї".

Подібні закиди виглядають як спроба створити формальний привід для ескалації та прямих ударів по цивільній інфраструктурі України. Експерти наголошують, що пряма траєкторія польоту між державами складає в середньому близько 2000 кілометрів, що робить використання певних типів іранського далекобійного озброєння технічно можливим.





президент Ірану Масуд Пезешкіан зробив заяву, що будь-які дії США, спрямовані на блокування іранських портів або морських шляхів, не матимуть успіху.

За його словами, спроби встановлення морської блокади суперечать нормам міжнародного права, а також загрожують стабільності в усьому регіоні та впливають на глобальну безпеку. Пезешкіан наголосив, що подібні дії не лише юридично сумнівні, але й не здатні досягти бажаного результату. Він підкреслив, що стратегічні морські маршрути мають особливе значення для Ірану та є частиною його національної стійкості.