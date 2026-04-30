logo_ukra

BTC/USD

76401

ETH/USD

2261.27

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Атака на Київ, Дніпро та Харків: Тегеран вигадав привід для агресії проти українських міст
commentss НОВИНИ Всі новини

Атака на Київ, Дніпро та Харків: Тегеран вигадав привід для агресії проти українських міст

Іран погрожує Україні ракетними ударами: у мережу виклали пропагандистське ШІ-відео

30 квітня 2026, 21:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У мережі з'явився згенерований штучним інтелектом пропагандистський ролик, який свідчить про підготовку Ірану до ймовірних терористичних ударів по українських містах.

Скриншот з відео

На оприлюднених кадрах змодельовано прильоти іранських ракет по території нашої держави. Автори відео не лише зобразили самі вибухи, але й вказали конкретні мішені та адреси, які вони планують атакувати у Києві, Дніпрі та Харкові.

Свої агресивні наміри та відкриті погрози іранська сторона намагається виправдати абсурдними теоріями змови. Зокрема, вони стверджують, що "українські дата-центри використовувалися для планування вбивства Верховного лідера Алі Хаменеї".

Подібні закиди виглядають як спроба створити формальний привід для ескалації та прямих ударів по цивільній інфраструктурі України. Експерти наголошують, що пряма траєкторія польоту між державами складає в середньому близько 2000 кілометрів, що робить використання певних типів іранського далекобійного озброєння технічно можливим.


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент Ірану Масуд Пезешкіан зробив заяву, що будь-які дії США, спрямовані на блокування іранських портів або морських шляхів, не матимуть успіху.

За його словами, спроби встановлення морської блокади суперечать нормам міжнародного права, а також загрожують стабільності в усьому регіоні та впливають на глобальну безпеку. Пезешкіан наголосив, що подібні дії не лише юридично сумнівні, але й не здатні досягти бажаного результату. Він підкреслив, що стратегічні морські маршрути мають особливе значення для Ірану та є частиною його національної стійкості.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини