Атака на Киев, Днепр и Харьков: Тегеран придумал повод для агрессии против украинских городов

В сети появился сгенерированный искусственным интеллектом пропагандистский ролик, свидетельствующий о подготовке Ирана к вероятным террористическим ударам по украинским городам.

На обнародованных кадрах смоделированы прилеты иранских ракет по территории нашего государства. Авторы видео не только изобразили сами взрывы, но и указали конкретные мишени и адреса, которые планируют атаковать в Киеве, Днепре и Харькове.

Свои агрессивные намерения и открытые угрозы иранская сторона пытается оправдать абсурдными теориями заговора. В частности, они утверждают, что "украинские дата-центры использовались для планирования убийства Верховного лидера Али Хаменеи".

Подобные упреки выглядят как попытка создать формальный повод для эскалации и прямых ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Эксперты отмечают, что прямая траектория полета между государствами составляет в среднем около 2000 км, что делает использование определенных типов иранского дальнобойного вооружения технически возможным.





президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал заявление, что любые действия США, направленные на блокирование иранских портов или морских путей, не будут успешны.

По его словам, попытки установления морской блокады противоречат нормам международного права, а также угрожают стабильности во всем регионе и влияют на глобальную безопасность. Пезешкиан подчеркнул, что подобные действия не только юридически сомнительны, но и не способны достичь желаемого результата. Он подчеркнул, что стратегические морские маршруты имеют особое значение для Ирана и являются частью его национальной устойчивости.