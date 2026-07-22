Призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ означає не просто зміну прізвища на вершині військової вертикалі. Українська армія отримала керівника з великим бойовим досвідом, який уже командував Сухопутними військами та Об'єднаними силами. Тому його прихід може стати спробою посилити практичність управління армією та швидкість ухвалення рішень. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як змінить армію та вплине на війну новий головком Драпатий.

Армія. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у короткостроковій перспективі призначення Драпатого навряд чи призведе до радикальної зміни ситуації на фронті. Головнокомандувач не може одним рішенням компенсувати нестачу людей, боєприпасів чи техніки. Водночас його прихід може змінити стиль управління ЗСУ. Найімовірніше, акцент буде зроблено на швидшому ухваленні рішень, посиленні ролі бойового досвіду та технологій, а також на жорсткішій оцінці командирів за реальними результатами. Якщо Драпатому вдасться отримати політичну підтримку та свободу для кадрових і структурних змін, це може поступово підвищити ефективність української армії. Для війни це означатиме не миттєвий перелом, а потенційне посилення здатності України витримувати тривалу війну, швидше адаптуватися до дій Росії та створювати умови для майбутніх наступальних операцій.

Чат-бот Gemini припускає, що призначення нового головкома пришвидшить адаптацію ЗСУ до нових умов оборони. Командувач зосередиться на гнучкості оперативних рішень, посиленні контрбатарейного захисту та розширенні застосування безпілотних систем. Зміна управлінського підходу покращить взаємодію між ланками та знизить рівень невиправданих ризиків для бійців. Водночас миттєвих змін на лінії фронту чекати не слід, бо проведення реформ відбувається в умовах інтенсивного тиску ворога. У перспективі армія стане більш маневреною та технологічною.

Чат-бот Deepseek зазначає, що призначення Драпатого — це ставка на якісне оновлення, а не на революцію. Найбільші зміни відбудуться в гуманітарній площині та в підході до підготовки військ. Очікується посилення уваги до збереження життя особового складу, що позитивно вплине на бойовий дух. Проте варто бути реалістами: головком не зможе миттєво вирішити всі проблеми з логістикою, боєприпасами та мобілізаційним ресурсом. Його головний виклик — перетворити авторитет бойового офіцера на ефективне стратегічне управління в умовах виснажливої війни. Навряд чи варто очікувати кардинального перелому на фронті найближчим часом, але якісні зміни в управлінській культурі та ставленні до військовослужбовців, безсумнівно, зміцнять обороноздатність країни в довгостроковій перспективі.

Отже, всі три чат-боти сходяться в головному: прихід Михайла Драпатого навряд чи стане причиною миттєвого перелому на фронті, але може поступово змінити підходи до управління армією. ШІ очікує більшої ролі бойового досвіду, технологій, гнучкості та збереження життя військових. Водночас результат залежатиме не лише від особистих якостей нового головкома, а й від його реальних повноважень, підтримки політичного керівництва та здатності швидко проводити необхідні зміни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що може підірвати українську армію та оборону за версією штучного інтелекту.



