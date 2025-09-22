logo_ukra

Армія Путіна зробила свій наступ ще небезпечнішим: у ЗСУ шокували планами Кремля
НОВИНИ

Армія Путіна зробила свій наступ ще небезпечнішим: у ЗСУ шокували планами Кремля

Російські війська активізували штурми в зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ та прагнуть перерізати українські логістичні шляхи на Покровському напрямку.

22 вересня 2025, 11:40
Автор:
Клименко Елена

На Покровському напрямку російські окупаційні війська значно активізували штурмові дії, особливо в зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. За даними командування, ворог намагається перекрити українські логістичні маршрути, щоб ускладнити постачання та ротацію підрозділів.

Армія Путіна зробила свій наступ ще небезпечнішим: у ЗСУ шокували планами Кремля

Основним методом дій росіян стала інфільтрація — проникнення невеликих штурмових груп, які намагаються обійти передові позиції українських підрозділів. У деяких випадках противнику вдається тимчасово зайти у населені пункти агломерації, однак ситуація швидко стабілізується. Так, нещодавно одна з таких груп була знищена українськими силами, загроз подальшого просування на цій ділянці немає.

Окупанти активно використовують дрони та цілодобову аеророзвідку. За даними корпусу, щоденно фіксується до 600 ворожих FPV-дронів та ударних БпЛА, що створює постійну загрозу для українських військ на передовій.

У відповідь українські сили вживають комплексні заходи оборони. Використовуються вогневі групи, дистанційне мінування маршрутів просування ворога, застосування дронів, а також споруджуються додаткові інженерні загородження. Усі дії скоординовані з вищим командуванням і спрямовані на стримування противника та збереження життя українських воїнів.

Раніше повідомлялося, що окупанти змінили тактику ведення боїв під Покровськом. Замість масованого використання бронетехніки, тепер вони діють невеликими піхотними підрозділами, які підтримуються мототранспортом. Попри спроби "проривів", за словами представників ЗСУ та НГУ, обстановка залишається контрольованою.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 22 вересня українські сили провели атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури в Краснодарському краї Росії. За інформацією Telegram-каналу Exilenova+, ударні безпілотники уразили тягову підстанцію "Каневська", яка розташована у станиці Стародерев’янковській. На опублікованих кадрах із місця події видно масштабну пожежу



