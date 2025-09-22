Армия Путина сделала свое наступление еще более опасным: в ВСУ шокировали планами Кремля

На Покровском направлении российские оккупационные войска значительно активизировали штурмовые действия, особенно в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. По данным командования, враг пытается перекрыть украинские логистические маршруты, чтобы усложнить поставки и ротацию подразделений.

Фото: из открытых источников

Основным методом действий россиян стала инфильтрация – проникновение небольших штурмовых групп, пытающихся обойти передовые позиции украинских подразделений. В некоторых случаях противнику удается временно войти в населенные пункты агломерации, однако ситуация быстро стабилизируется. Да, недавно одна из таких групп была уничтожена украинскими силами, угроз дальнейшего продвижения на этом участке нет.

Оккупанты активно используют дроны и круглосуточную аэроразведку. По данным корпуса, ежедневно фиксируется до 600 вражеских FPV-дронов и ударных БПЛА, что создает постоянную угрозу для украинских войск на передовой.

В ответ украинские силы принимают комплексные меры обороны. Используются огневые группы, дистанционное минирование маршрутов продвижения врага, применение дронов, а также сооружаются дополнительные инженерные заграждения. Все действия скоординированы с высшим командованием и направлены на сдерживание противника и сохранение жизни украинских воинов.

Ранее сообщалось, что оккупанты изменили тактику ведения боев под Покровском. Вместо массированного использования бронетехники теперь они действуют небольшими пехотными подразделениями, поддерживаемыми мототранспортом. Несмотря на попытки "прорывов", по словам представителей ВСУ и НГУ, ситуация остается контролируемой.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 22 сентября украинские силы провели атаку на объекты энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае России. По информации Telegram-канала Exilenova, ударные беспилотники поразили тяговую подстанцию "Каневская", расположенную у станицы Стародеревянковской. На опубликованных кадрах с места происшествия виден масштабный пожар