Армія Путіна захлинається на фронті: чому Кремль знову заговорив про «поступки» України

Російська армія навесні 2026 року демонструє значно гірші результати на фронті, ніж рік тому, коли Кремль почав активно вимагати від України передачі частини Донецької області, що залишилася. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними експертів, ще на початку 2025 року Володимир Путін та інші представники російського керівництва різко посилили тиск на Київ, вимагаючи поступок територій, які Москва навіть не контролює. Тоді ситуація на фронті була для РФ значно вигіднішою, ніж зараз.

Проте за останній рік Україна зуміла суттєво збільшити ціну війни для Кремля. ЗСУ розширили дальність та інтенсивність ударів по російській нафтовій інфраструктурі, складах, логістиці та військових об'єктах у глибокому тилу РФ. Крім того, 2026 року українська армія значно посилила удари середньої дальності по російських лініях постачання та техніки.

Внаслідок цього темпи просування російської армії різко впали. За підрахунками ISW, за перші чотири місяці 2026 року війська РФ просувалися в середньому лише на 2,9 квадратного кілометра на добу. Більше того, у квітні російська армія взагалі зазнала чистої територіальної втрати.

Водночас Кремль стикається з іншою серйозною проблемою – зростаючими втратами особового складу. Аналітики зазначають, що рівень втрат російських військ уже перевищив темпи набору нових контрактників.

У ISW вважають, що саме погіршення ситуації на фронті змушує Москву посилювати політичний тиск та вимагати від України добровільно віддати території, які Росія не спроможна захопити військовим шляхом.

Особливо болісною для Кремля залишається ситуація навколо українського "пояса фортець" на Донеччині. Незважаючи на весняно-літній наступ, що продовжується, російським військам поки не вдалося домогтися там значних оперативних успіхів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль вимагає капітуляції: у США розповіли, що стоїть за ультиматумом Москви перед переговорами.



