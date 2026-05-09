Армия Путина захлебывается на фронте: почему Кремль снова заговорил об «уступках» Украины

Российская армия весной 2026 года демонстрирует значительно худшие результаты на фронте, чем год назад, когда Кремль начал активно требовать от Украины передачи оставшейся части Донецкой области. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, еще в начале 2025 года Владимир Путин и другие представители российского руководства резко усилили давление на Киев, требуя уступок территорий, которые Москва даже не контролирует. Тогда ситуация на фронте была для РФ значительно выгоднее, чем сейчас.

Однако за последний год Украина сумела существенно увеличить цену войны для Кремля. ВСУ расширили дальность и интенсивность ударов по российской нефтяной инфраструктуре, складам, логистике и военным объектам в глубоком тылу РФ. Кроме того, в 2026 году украинская армия значительно усилила удары средней дальности по российским линиям снабжения и технике.

В результате темпы продвижения российской армии резко упали. По подсчетам ISW, за первые четыре месяца 2026 года войска РФ продвигались в среднем лишь на 2,9 квадратного километра в сутки. Более того, в апреле российская армия вообще понесла чистую территориальную потерю.

Одновременно Кремль сталкивается с другой серьезной проблемой – растущими потерями личного состава. Аналитики отмечают, что уровень потерь российских войск уже превысил темпы набора новых контрактников.

В ISW считают, что именно ухудшение ситуации на фронте заставляет Москву усиливать политическое давление и требовать от Украины добровольно отдать территории, которые Россия не способна захватить военным путем.

Особенно болезненной для Кремля остается ситуация вокруг украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. Несмотря на продолжающееся весенне-летнее наступление, российским войскам пока не удалось добиться там значимых оперативных успехов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль требует капитуляции: в США рассказали, что стоит за ультиматумом Москвы перед переговорами.



