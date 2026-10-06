Арестович назвав три сценарії для України: до якого з них рухається країна

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Кречмаровская Наталия
Якою буде Україна після війни, коли взагалі закінчиться війна — ці питання все частіше виникають в українців на п’ятому році війни.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про майбутнє України у довгостроковій перспективі. На його думку, є три основні варіанти.
Перший – це відродження. Україна, за його словами, імплементувала європейське законодавство, почала його виконувати. Тоді почалося зростання економіки, план відновлення. Частина українців повернулася, приїхали мігранти на відбудову і все, все добре і повільно дрейфують у бік Європи. Це, зазначив Арестович, одна модель оптимістична.
Другий, за його словами, середній реалістичний — це модель такої повоєнної розваленої країни, де при владі така суміш угруповань, які ділять останні залишки народного господарства та крадуть західну допомогу, яка так чи інакше йде на відновлення.
І третій - це сіра зона, в яку кидають подачки, щоб вона тримала збройні сили, що стримують Росії, і практично не фінансують жодні інші галузі, особливо не допомагають у цьому. Фінансують лише ВПК, наприклад, і суміжні частини економіки, пояснив він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи доведеться виїжджати з Києва, на думку Арестовича.