Арестович назвав три сценарії для України: до якого з них рухається країна

Якою буде Україна після війни, коли взагалі закінчиться війна — ці питання все частіше виникають в українців на п’ятому році війни.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про майбутнє України у довгостроковій перспективі. На його думку, є три основні варіанти.

Перший – це відродження. Україна, за його словами, імплементувала європейське законодавство, почала його виконувати. Тоді почалося зростання економіки, план відновлення. Частина українців повернулася, приїхали мігранти на відбудову і все, все добре і повільно дрейфують у бік Європи. Це, зазначив Арестович, одна модель оптимістична.

Другий, за його словами, середній реалістичний — це модель такої повоєнної розваленої країни, де при владі така суміш угруповань, які ділять останні залишки народного господарства та крадуть західну допомогу, яка так чи інакше йде на відновлення.

“Конфлікти центру та регіонів, конфлікти в регіонах, конфлікти між регіонами, між різними угрупуваннями і так далі. І люди намагаються абияк виживати там на повоєнному відновленні”, — зазначив він.

І третій - це сіра зона, в яку кидають подачки, щоб вона тримала збройні сили, що стримують Росії, і практично не фінансують жодні інші галузі, особливо не допомагають у цьому. Фінансують лише ВПК, наприклад, і суміжні частини економіки, пояснив він.

“Україна сьогодні, судячи з перспективи, між третім та другим сценарієм, перший дуже оптимістичний, але не сказати, що він неможливий”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи доведеться виїжджати з Києва, на думку Арестовича.



