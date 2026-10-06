Арестович назвал три сценария для Украины: к какому из них двигается страна

Какой будет Украина после войны, когда вообще закончится война – эти вопросы все чаще возникают у украинцев на пятом году войны.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о будущем Украины в долгосрочной перспективе. По его мнению, есть три основных варианта.

Первый – это возрождение. Украина, по его словам, имплементировала европейское законодательство, начала его выполнять. Тогда начался рост экономики, план обновления. Часть украинцев вернулась, приехали мигранты на восстановление и все хорошо и медленно дрейфуют в сторону Европы. Это, отметил Арестович, одна модель оптимистичная.

Второй, по его словам, средний реалистичный — это модель такой послевоенной разваленной страны, где у власти такая смесь группировок, которые делят последние остатки народного хозяйства и воруют западную помощь, так или иначе идущую на восстановление.

"Конфликты центра и регионов, конфликты в регионах, конфликты между регионами, между разными группировками и так далее. И люди пытаются кое-как выживать там на послевоенном восстановлении", — отметил он.

И третий – это серая зона, в которую бросают подачки, чтобы она держала сдерживающие Россию вооруженные силы и практически не финансируют никакие другие отрасли, особенно не помогающие в этом. Финансируют только ВПК, например и смежные части экономики, пояснил он.

"Украина сегодня, судя по перспективе, между третьим и вторым сценарием, первый очень оптимистичен, но не сказать, что он невозможен", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, придется ли выезжать из Киева, по мнению Арестовича.



