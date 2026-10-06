Арестович назвал три сценария для Украины: к какому из них двигается страна

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Кречмаровская Наталия
Какой будет Украина после войны, когда вообще закончится война – эти вопросы все чаще возникают у украинцев на пятом году войны.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о будущем Украины в долгосрочной перспективе. По его мнению, есть три основных варианта.
Первый – это возрождение. Украина, по его словам, имплементировала европейское законодательство, начала его выполнять. Тогда начался рост экономики, план обновления. Часть украинцев вернулась, приехали мигранты на восстановление и все хорошо и медленно дрейфуют в сторону Европы. Это, отметил Арестович, одна модель оптимистичная.
Второй, по его словам, средний реалистичный — это модель такой послевоенной разваленной страны, где у власти такая смесь группировок, которые делят последние остатки народного хозяйства и воруют западную помощь, так или иначе идущую на восстановление.
И третий – это серая зона, в которую бросают подачки, чтобы она держала сдерживающие Россию вооруженные силы и практически не финансируют никакие другие отрасли, особенно не помогающие в этом. Финансируют только ВПК, например и смежные части экономики, пояснил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, придется ли выезжать из Киева, по мнению Арестовича.