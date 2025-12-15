Кремль продовжує висувати територіальні вимоги до неокупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, оскільки не в змозі захопити ці регіони військовим шляхом, повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: 24 Канал

Зазначається, що зусилля Росії намагаються почати битву за "Пояс фортець" — головну оборонну лінію України в Донецькій області, створену ще у 2014 році, можуть призвести до ще більшого виснаження її ресурсів.

Військовий експерт Костянтин Машовець підкреслює, що наступи на важливі опорні пункти у Слов'янську та Краматорську вимагатимуть повного залучення військ і ресурсів з різних оборонних районів Росії, таких як Західний, Південний і Центральний. Російські сили будуть змушені зосередитися на цих напрямках, що ускладнить їм можливість одночасно вести операції на інших ділянках фронту, наприклад, на Харківщині чи Запоріжжі.

Машовець додає, що проблеми Росії з економікою воєнного часу та оборонно-промисловою базою значно впливають на здатність генерувати необхідні ресурси для проведення багатосторонніх наступальних операцій.

Аналітики вважають, що Росії доведеться ще більше зосередити свої сили, знижуючи пріоритетність інших напрямків, щоб намагатися захопити додаткові території на Донбасі або навколо Гуляйполя.

Загалом, Інститут вивчення війни зазначає, що Росія ймовірно продовжить стикатися з труднощами у веденні одночасних наступальних операцій через великий витрат матеріальних і людських ресурсів. Попри це, Володимир Путін і російські військові чиновники активно наголошують на своїх "досягненнях" на різних напрямках фронту, включаючи Вовчанськ, Куп'янськ, Сіверськ і Покровсько-Мирноградськ.

