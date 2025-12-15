Кремль продолжает выдвигать территориальные требования к неоккупированным частям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, поскольку не может захватить эти регионы военным путем, сообщает отчет Института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Отмечается, что усилия России пытаются начать битву за "Пояс крепостей" — главную оборонную линию Украины в Донецкой области, созданную еще в 2014 году, может привести к еще большему истощению ее ресурсов.

Военный эксперт Константин Машовец подчеркивает, что наступления на важные опорные пункты в Славянске и Краматорске потребуют полного привлечения войск и ресурсов из разных оборонных районов России, таких как Западный, Южный и Центральный. Российские силы будут вынуждены сосредоточиться на этих направлениях, что усложнит им возможность одновременно вести операции на других участках фронта, например Харьковщине или Запорожье.

Машовец добавляет, что проблемы России с экономикой военного времени и оборонно-промышленной базой оказывают значительное влияние на способность генерировать необходимые ресурсы для проведения многосторонних наступательных операций.

Аналитики считают, что России придется еще больше сосредоточить свои силы, снижая приоритетность других направлений, чтобы пытаться захватить дополнительные территории в Донбассе или вокруг Гуляйполя.

В общем, Институт изучения войны отмечает, что Россия вероятно продолжит сталкиваться с трудностями в ведении одновременных наступательных операций из-за больших затрат материальных и человеческих ресурсов. Несмотря на это, Владимир Путин и российские военные чиновники активно подчеркивают свои "достижения" на разных направлениях фронта, включая Волчанск, Купянск, Северск и Покровско-Мирноградск.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле снова пытаются создать иллюзию миролюбия, заявляя о якобы готовности Владимира Путина к прекращению войны. Такую позицию озвучил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, в то же время избегая какой-либо конкретики относительно реальных шагов Москвы.