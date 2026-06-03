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Андрій Білецький заявив про тактичний перелом на фронті та безсилля ворога

Здобутки України у травні перевищують російські: командир корпусу Білецький оцінив ситуацію на передовій

3 червня 2026, 12:00
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Недилько Ксения

Російське військове командування не змогло досягти поставлених цілей під час зимових та весняних наступальних операцій. Через неспроможність продемонструвати успіхи на полі бою Кремль переключився на тактику залякування мирних жителів. На цьому наголосив відомий військовий діяч Андрій Білецький.

Андрій Білецький заявив про тактичний перелом на фронті та безсилля ворога

Андрій Білецький

В ефірі національного телемарафону "Єдині новини" командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький поділився аналізом ситуації на лінії зіткнення. За його словами, протягом останнього місяця весни територіальні просування окупантів виявилися мізерними.

"За травень вони приблизно змогли захопити 10 квадратних кілометрів території, — зазначив військовий керівник, порівнюючи ефективність обох сторін. — Я думаю, що коли підрахують загальну цифру, то здобутки України в травні більше, ніж здобутки росіян".

Командир переконаний, що посилення повітряних ударів по мирних населених пунктах України є прямим наслідком військового безсилля окупаційної армії на передовій. Російське керівництво використовує ракетні та дронові атаки як інструмент тиску на суспільство.

"Коли не виходить перемагати на полі бою, відповідно, будуть пробувати перемагати в психології, в головах людей, — підкреслив Білецький, розкриваючи цинічну логіку ворога. — Будуть тероризувати жінок і дітей".

Попри постійний повітряний терор, загальна динаміка на театрі бойових дій починає змінюватися на користь Сил оборони України. Полковник резюмував, що зараз у зоні бойових дій фіксуються ознаки "тактичного і оперативного переламу", який свідчить про виснаження наступального потенціалу загарбників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за аналізом видання The New York Times на четвертому році повномасштабної війни, нещодавній масштабний російський удар по Україні сотнями ракет та безпілотників, попри зовнішню демонстрацію сили, насправді свідчить про серйозні труднощі окупаційних військ на передовій. Західні аналітики дедалі частіше схиляються до думки, що за допомогою подібних масованих повітряних атак Москва намагається замаскувати свої наростаючі проблеми та брак реальних успіхів безпосередньо на лінії фронту.



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