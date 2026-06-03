Андрей Билецкий заявил о тактическом переломе на фронте и бессилии врага

Российское военное командование не смогло достичь поставленных целей во время зимних и весенних наступательных операций. Из-за несостоятельности продемонстрировать успехи на поле боя Кремль переключился на тактику устрашения мирных жителей. Это подчеркнул известный военный деятель Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий

В эфире национального телемарафона "Единые новости" командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий поделился анализом ситуации на линии столкновения. По его словам, за последний месяц весны территориальные продвижения оккупантов оказались мизерными.

"За май они приблизительно смогли захватить 10 квадратных километров территории, – отметил военный руководитель, сравнивая эффективность обеих сторон. — Я думаю, что если подсчитают общую цифру, то достижения Украины в мае больше, чем достижения россиян".

Командир убежден, что усиление воздушных ударов по мирным населенным пунктам Украины является прямым следствием военного бессилия оккупационной армии на передовой. Российское руководство использует ракетные и дроновые атаки как инструмент давления на общество.

"Когда не выходит побеждать на поле боя, соответственно, будут пробовать побеждать в психологии, у изголовья людей, — подчеркнул Билецкий, раскрывая циничную логику врага. — Будут терроризировать женщин и детей".

Несмотря на постоянный воздушный террор, всеобщая динамика на театре боевых действий начинает меняться в пользу Сил обороны Украины. Полковник резюмировал, что сейчас в зоне боевых действий фиксируются признаки "тактического и оперативного перелома", свидетельствующие о истощении наступательного потенциала захватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что согласно анализу издания The New York Times на четвертом году полномасштабной войны, недавний масштабный российский удар по Украине сотнями ракет и беспилотников, несмотря на внешнюю демонстрацию силы, на самом деле свидетельствует о серьезных трудностях оккупационных войск на передовой. Западные аналитики все чаще склоняются к мнению, что с помощью подобных массированных воздушных атак Москва пытается замаскировать свои нарастающие проблемы и нехватку реальных успехов прямо на линии фронта.