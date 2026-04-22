Аналоги якої відомої зброї здатна зробити Україна: до якого прориву близький Київ

Україна розробляє власні балістичні ракети та аналог системи Patriot. На відміну від дронів, балістичні ракети з великими боєголовками можуть пробивати укріплені об’єкти і бити по стратегічним цілям у Москві. Аналоги якої відомої зброї здатна зробити Україна? Чи справді Україна здатна розробити ППО для захисту від російської балістики? Видання "Коментарі" розбиралось у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Балістичні ракети FP-7 та FP-9 ми точно зможемо виробляти

Військовий експерт Павло Нарожний заявив в ефірі "24 Каналу", що цілком реально створити гібридну систему з американськими радарами та українськими ракетами.

"Балістичні ракети FP-7 та FP-9 ми точно зможемо виробляти. Питання тільки у тому, де роботи двигуни – виробництво масштабне, декілька футбольних полів, приховати його не зможемо. У Данії будується завод для цих двигунів. Очільник Fire Point Денис Штілерман сказав, що тривають випробування FP-7 на 300 кілометрів та FP-9 на 600 кілометрів", – сказав Нарожний.

За його словами, дрони ефективні проти легких цілей: НПЗ, арсенали, сховища палива. Але для укріплених об’єктів потрібна велика боєголовка, що впаде на великій швидкості, щоб пробити бетонні укріплення. Ворог має велику кількість систем ППО, які захищають Москву, Калінінград, Санкт-Петербург та окуповані території України. Є об’єкти, які СОУ не можуть вразити дронами. Коли востаннє українські сили били по Москві, це була відносно невелика кількість ударів і в основному били по периферії, де систем ППО немає.

Експерт зауважив, для антибалістичної системи формату Patriot потрібні 3 компоненти: радар – раніше виробництво було в окупованому Сніжному; комп’ютеризована система управління, яка розраховує траєкторії об’єктів; та самі ракети з системою наведення та навігації.

"Твердопаливний двигун – великий крок вперед, але потрібна система наведення та навігації для відстежування ворожої ракети. Тут можуть бути великі проблеми. З огляду на давні роботи та можливий обмін інформацією між КБ "Луч" і Fire Point, за декілька місяців реально зробити аналог Patriot або ракету для нього – з американськими радарами й системами управління та українськими ракетами. Це точно швидко не буде, але такий сценарій абсолютно реальний", – сказав Нарожний.

Є низка успішних пусків

Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський зазначив в ефірі Українського радіо, що європейським виробникам варто працювати разом з Україною для створення єдиної системи захисту проти балістики.

Він розповів, наскільки складно збудувати системи ППО, які можуть збивати балістику. Експерт розповів принцип дії систем ППО: ракети мають підірватися поруч із засобом, який атакує. Однак, щоб збити ворожу ракету, треба в неї саме влучити: "Ми повинні влучити в ракету, щоб збити її з курсу і розірвати при цьому бойову частину".

За словами експерта, найефективніша протидія балістиці – це робота на великих висотах. Серед сучасних систем так працюють ізраїльська Arrow, американська THAAD. Вони запускають засоби перехоплення за межі атмосфери.

"В Європі, на жаль, таких систем немає. Там найперспективніша система IRIS-T або SAMP/T, яка передбачає перехоплення балістичних ракет, на кшталт "Іскандер". Тому Європа або працює разом з нами над створення єдиної системи захисту, або ми створимо її самостійно. На це піде більше часу", — сказав Храпчинський.

Також він прокоментував повідомлення про створення української балістичної ракети, яка долатиме відстань до 800 км: "Є низка успішних пусків. Є розуміння того, що це повинно бути легко і швидкомасштабований продукт. У нас є низка ракет, які ми не можемо масштабувати винятково через складність технології".

Читайте також на порталі "Коментарі" — з фронту новин на фронт війни: відомий німецький журналіст Рьопке різко змінює роль.



