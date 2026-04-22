Аналоги какого известного оружия способна произвести Украина: к какому прорыву близок Киев

Украина разрабатывает свои баллистические ракеты и аналог системы Patriot. В отличие от дронов, баллистические ракеты с большими боеголовками могут пробивать укрепленные объекты и бить по стратегическим целям в Москве. Аналоги какого известного оружия способна сделать Украина? Действительно ли Украина способна разработать ПВО для защиты от российской баллистики? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире "24 Канала", что вполне реально создать гибридную систему с американскими радарами и украинскими ракетами.

Баллистические ракеты FP-7 и FP-9 мы точно сможем производить. Вопрос только в том, где работы двигателя – производство масштабное, несколько футбольных полей, скрыть его не сможем. В Дании строится завод для этих двигателей. Глава Fire Point Денис Штилерман сказал, что продолжаются испытания FP-7 на 300 километров и FP-9 на 600 километров", – сказал Нарожный.

По его словам, дроны эффективны против легких целей: НПЗ, арсеналы, хранилища топлива. Но для укрепленных объектов нужна большая боеголовка, которая упадет на большой скорости, чтобы пробить бетонные укрепления. Враг имеет множество систем ПВО, которые защищают Москву, Калининград, Санкт-Петербург и оккупированные территории Украины. Есть объекты, которые СОУ не могут поразить дроны. Когда последний раз украинские силы били по Москве, это было относительно небольшое количество ударов и в основном били по периферии, где систем ПВО нет.

Эксперт отметил, что для антибаллистической системы формата Patriot нужны 3 компонента: радар – ранее производство было в оккупированном Снежном; компьютеризированная система управления, рассчитывающая траектории объектов; и сами ракеты с системой наведения и навигации.

"Твердотопливный двигатель — большой шаг вперед, но нужна система наведения и навигации для отслеживания вражеской ракеты. Здесь могут быть большие проблемы. Учитывая давние работы и возможный обмен информацией между КБ "Луч" и Fire Point, за несколько месяцев реально сделать аналог Patriot или ракету для него — с американскими радарами и системами управления. реальный", – сказал Нарожный.

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский отметил в эфире Украинского радио, что европейским производителям следует работать вместе с Украиной для создания единой системы защиты от баллистики.

Он рассказал, как сложно построить системы ПВО, которые могут сбивать баллистику. Эксперт рассказал принцип действия систем ПВО: ракеты должны взорваться рядом с атакующим средством. Однако, чтобы сбить вражескую ракету, нужно в нее попасть: "Мы должны попасть в ракету, чтобы сбить ее с курса и разорвать при этом боевую часть".

По словам эксперта, самое эффективное противодействие баллистике – это работа на больших высотах. Среди современных систем работают израильская Arrow, американская THAAD. Они запускают средства перехвата за пределы атмосферы.

"В Европе, к сожалению, таких систем нет. Там самая перспективная система IRIS-T или SAMP/T, которая предусматривает перехват баллистических ракет, вроде "Искандер". Поэтому Европа либо работает вместе с нами над созданием единой системы защиты, либо мы создадим ее самостоятельно. На это уйдет больше времени", — сказал Храпчинский.

Также он прокомментировал сообщение о создании украинской баллистической ракеты, которая будет преодолевать расстояние до 800 км: "Есть ряд успешных пусков. Есть понимание того, что это должно быть легко и быстромасштабируемый продукт. У нас есть ряд ракет, которые мы не можем масштабировать исключительно из-за сложности технологии".

