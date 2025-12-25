logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Альтернативи не бачу»: колишній головнокомандувач ЗСУ сказав, що думає про Сирського
commentss НОВИНИ Всі новини

За словами Віктора Муженка, він зараз не бачить альтернативи Сирському серед українських генералів

25 грудня 2025, 19:58
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ та головнокомандувач Збройних сил України у 2014–2019 роках Віктор Муженко не вважає, що нині варто відправляти у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами Муженка, він зараз не бачить альтернативи Сирському серед українських генералів. 

"На сьогодні альтернативи йому я не бачу. Я особисто. Можливо, є якісь унікуми, про яких я не знаю. Як сказав Білецький, з числа майорів, підполковників. Але що стосується генералів рівня оперативного і вище, то я вважаю, що Сирський достатньо кваліфікований, достатньо добре підготовлений, професіонал своєї справи", — сказав Муженко в інтерв'ю Радіо Свобода. 

Водночас він підкреслив, що остаточну оцінку діяльності головнокомандувача ЗСУ мають давати президент Володимир Зеленський та міністр оборони Денис Шмигаль. Якщо ж керівництво держави вважає Сирського ефективним і не розглядає його відставку, це означає, що він виконує свої обов’язки належним чином.

"І українська армія, і фронт не провалений. Так, ми відходимо, але це не залежить від однієї людини. Це залежить від цілої низки проблем, в тому числі й державного масштабу", — сказав Муженко.

Ексголовком також не вважає, що провал мобілізаційних процесів є зоною відповідальності Олександра Сирського.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно у Верховній Раді сталася штовханина через вимогу народної депутатки Мар’яни Безуглої відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Інцидент відбувся на тлі тривалої публічної дискусії щодо військової реформи, умов служби та ротації військовослужбовців, а також критики окремих рішень військового керівництва.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=4uB36OL-F9U
