«Альтернативы не вижу»: бывший главнокомандующий ВСУ сказал, что думает о Сырском

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ и главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014–2019 годах Виктор Муженко не считает, что сейчас следует отправлять в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам Муженко, он сейчас не видит альтернативы Сырскому среди украинских генералов.

"На сегодня альтернативы ему я не вижу. Я лично. Возможно, есть какие-то уникумы, о которых я не знаю. Как сказал Билецкий, из числа майоров, подполковников. Но, что касается генералов уровня оперативного и выше, то я считаю, что Сырский достаточно квалифицированный, достаточно хорошо подготовленный, профессионал своего дела", — сказал Муженко в интервью Радио Свобода.

В то же время, он подчеркнул, что окончательную оценку деятельности главнокомандующего ВСУ должны давать президент Владимир Зеленский и министр обороны Денис Шмигаль. Если руководство государства считает Сырского эффективным и не рассматривает его отставку, это означает, что он выполняет свои обязанности должным образом.

"И украинская армия, и фронт не провалены. Да, мы отходим, но это не зависит от одного человека. Это зависит от ряда проблем, в том числе и государственного масштаба", — сказал Муженко.

Эксглавком также не считает, что провал мобилизационных процессов является зоной ответственности Александра Сырского.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно в Верховной Раде произошла толкотня из-за требования народной депутатки Марьяны Безуглой отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Инцидент произошел на фоне длительной публичной дискуссии по военной реформе, условиям службы и ротации военнослужащих, а также критики отдельных решений военного руководства.