logo

BTC/USD

88113

ETH/USD

2951.37

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Альтернативы не вижу»: бывший главнокомандующий ВСУ сказал, что думает о Сырском
commentss НОВОСТИ Все новости

«Альтернативы не вижу»: бывший главнокомандующий ВСУ сказал, что думает о Сырском

По словам Виктора Муженко, он сейчас не видит альтернативы Сырскому среди украинских генералов

25 декабря 2025, 19:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ и главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014–2019 годах Виктор Муженко не считает, что сейчас следует отправлять в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Альтернативы не вижу»: бывший главнокомандующий ВСУ сказал, что думает о Сырском

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам Муженко, он сейчас не видит альтернативы Сырскому среди украинских генералов.

"На сегодня альтернативы ему я не вижу. Я лично. Возможно, есть какие-то уникумы, о которых я не знаю. Как сказал Билецкий, из числа майоров, подполковников. Но, что касается генералов уровня оперативного и выше, то я считаю, что Сырский достаточно квалифицированный, достаточно хорошо подготовленный, профессионал своего дела", — сказал Муженко в интервью Радио Свобода.

В то же время, он подчеркнул, что окончательную оценку деятельности главнокомандующего ВСУ должны давать президент Владимир Зеленский и министр обороны Денис Шмигаль. Если руководство государства считает Сырского эффективным и не рассматривает его отставку, это означает, что он выполняет свои обязанности должным образом.

"И украинская армия, и фронт не провалены. Да, мы отходим, но это не зависит от одного человека. Это зависит от ряда проблем, в том числе и государственного масштаба", — сказал Муженко.

Эксглавком также не считает, что провал мобилизационных процессов является зоной ответственности Александра Сырского.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно в Верховной Раде произошла толкотня из-за требования народной депутатки Марьяны Безуглой отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Инцидент произошел на фоне длительной публичной дискуссии по военной реформе, условиям службы и ротации военнослужащих, а также критики отдельных решений военного руководства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4uB36OL-F9U
Теги:

Новости

Все новости