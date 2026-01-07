Альтернатива відправки військ: у Румунії вразили зхаявою про підтримку Українми

Румунія не розглядає можливість направлення власних військовослужбовців на територію України, однак готова надалі брати активну участь у зміцненні регіональної безпеки, зокрема в акваторії Чорного моря. Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

Фото: з відкритих джерел

Глава держави наголосив, що підтримка України з боку Бухареста матиме інший формат.

"Румунія зобов'язалася надати не війська, а логістичну підтримку України, підготовку українських військових у Румунії чи інших європейських країнах у співпраці з арміями відповідних країн, участь у спільних програмах озброєння", – йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті президента.

Окремо Нікушор Дан прокоментував позицію країни у дописі в соціальній мережі X. За його словами, Румунія налаштована продовжувати комплексну допомогу Україні, водночас зосереджуючись на посиленні безпеки в Чорноморському регіоні, щоб не допустити подальшої ескалації та виникнення нового воєнного конфлікту. Президент також звернув увагу на поточний етап дипломатичних зусиль.

"Мирні переговори досягли критичної фази, і наша єдність та координація важливіші, ніж будь-коли. Усі учасники рішуче підтримують зусилля під керівництвом США. Наша спільна мета – досягти справедливого і тривалого миру, заснованого на повазі до міжнародного права. Румунія готова зробити свій внесок, продовжуючи багатовимірну підтримку України та посилюючи безпеку в Чорному морі", – зазначив він.

