Альтернатива отправки войск: в Румынии поразили схваткой о поддержке Украины

Румыния не рассматривает возможность направления собственных военнослужащих на территорию Украины, однако готова в дальнейшем активно участвовать в укреплении региональной безопасности, в частности в акватории Черного моря. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

Глава государства подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Бухареста будет иметь другой формат.

"Румыния обязалась оказать не войска, а логистическую поддержку Украины, подготовку украинских военных в Румынии или других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения", – говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте президента.

Никушор Дан прокомментировал позицию страны в сообщении в социальной сети X. По его словам, Румыния настроена продолжать комплексную помощь Украине, одновременно сосредотачиваясь на усилении безопасности в Черноморском регионе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и возникновения нового военного конфликта. Президент также обратил внимание на текущий этап дипломатических усилий.

"Мирные переговоры достигли критической фазы, и наше единство и координация важнее, чем когда-либо. Все участники решительно поддерживают усилия под руководством США. Наша общая цель – достичь справедливого и продолжительного мира, основанного на уважении к международному праву. Румыния готова внести свой вклад в поддержку и поддержку в Черноморе" он.

