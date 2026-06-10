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Активність на полігоні "Капустин Яр": попереджають про загрозу удару "Орєшніком" по Україні

Росія може готувати запуск ракети "Орєшнік" з полігону Капустин Яр.

10 червня 2026, 16:00
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Slava Kot

Моніторингові ресурси попереджають, що Росія може найближчим часом здійснити запуск балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". За даними спостережних каналів, на полігоні "Капустин Яр" фіксуються підготовчі дії, що можуть свідчити про новий етап ракетної активності РФ.

Активність на полігоні "Капустин Яр": попереджають про загрозу удару "Орєшніком" по Україні

РФ готує удар ракетою "Орєшнік" по Україні. Фото з відкритих джерел

Як вказує ресурс "єРадар", який відслідковує рух російських дронів та ракет, Росія почала підготовку для нових ударів по Україні, зокрема з можливістю використати "Орєшнік".

"За отриманою інформацією, на полігоні "Капустин Яр" ймовірно відбуваються підготовчі дії до польоту балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" (РС-26 "Рубіж") найближчим часом", — попереджає моніторинговий канал.

Разом з тим, ресурс не вказує, коли саме Росія може вдарити по Україні ракетою "Орєшнік".

"Що це буде застосовуватися під час наступного масованого удару, чи поточний потік в межах полігонів на території Росії чи удар десь по гаражам на території України — наразі невідомо", — йдеться в повідомленні.

Росія вже тричі застосовувала ракети типу "Орєшнік" проти України. Усі пуски здійснювалися з полігону "Капустин Яр" і мали різні наслідки:

  • - Дніпро (21 листопада 2024 року) — перше застосування, ураження міської інфраструктури
  • - Львів (9 січня 2026 року) — удар по околицях Львова, пошкодження критичної інфраструктури
  • - Біла Церква (24 травня 2026 року) — більшість уламків упала в полі, частково пошкоджено гаражі

Українські служби закликають громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі істерично відреагували на удари по Криму, де загорілася "Оборона Севастополя".

Також "Коментарі" писали, де в Білорусі розміщено "Орєшнік". Названо точне місце, де Путін ховає ракети.



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Джерело: https://t.me/eRadarrua/96124
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