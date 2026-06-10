Активность на полигоне "Капустин Яр": предупреждают об угрозе удара "Орешником" по Украине

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Slava Kot
Мониторинговые ресурсы предупреждают, что Россия может в ближайшее время осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник". По данным наблюдательных каналов, на полигоне Капустин Яр фиксируются подготовительные действия, которые могут свидетельствовать о новом этапе ракетной активности РФ.
РФ готовит удар ракетой "Орешник" по Украине. Фото из открытых источников
Как указывает ресурс "єРадар", отслеживающий движение российских дронов и ракет, Россия начала подготовку для новых ударов по Украине, в частности с возможностью использовать "Орешник".
Вместе с тем ресурс не указывает, когда именно Россия может ударить по Украине ракетой "Орешник".
Россия уже трижды применяла ракеты типа "Орешник" против Украины. Все пуски осуществлялись с полигона "Капустин Яр" и имели разные последствия:
Украинские службы призывают граждан пристально следить за официальными сообщениями и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерически отреагировали на удары по Крыму, где загорелась "Оборона Севастополя".
Также "Комментарии" писали, где в Беларуси размещен "Орешник". Названо точное место, где Путин прячет ракеты.