Активность на полигоне "Капустин Яр": предупреждают об угрозе удара "Орешником" по Украине

Мониторинговые ресурсы предупреждают, что Россия может в ближайшее время осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник". По данным наблюдательных каналов, на полигоне Капустин Яр фиксируются подготовительные действия, которые могут свидетельствовать о новом этапе ракетной активности РФ.

РФ готовит удар ракетой "Орешник" по Украине. Фото из открытых источников

Как указывает ресурс "єРадар", отслеживающий движение российских дронов и ракет, Россия начала подготовку для новых ударов по Украине, в частности с возможностью использовать "Орешник".

"По полученной информации, на полигоне "Капустин Яр", вероятно, происходят подготовительные действия к полету баллистической ракеты средней дальности "Орешник" (РС-26 "Рубеж") в ближайшее время", — предупреждает мониторинговый канал.

Вместе с тем ресурс не указывает, когда именно Россия может ударить по Украине ракетой "Орешник".

"Что это будет применяться во время следующего массированного удара, или текущий поток внутри полигонов на территории России или удар где-то по гаражам на территории Украины — пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Россия уже трижды применяла ракеты типа "Орешник" против Украины. Все пуски осуществлялись с полигона "Капустин Яр" и имели разные последствия:

— Днепр (21 ноября 2024 года) – первое применение, поражение городской инфраструктуры

— Львов (9 января 2026 года) – удар по окрестностям Львова, повреждение критической инфраструктуры

— Белая Церковь (24 мая 2026 года) — большинство обломков упало в поле, частично повреждены гаражи

Украинские службы призывают граждан пристально следить за официальными сообщениями и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле истерически отреагировали на удары по Крыму, где загорелась "Оборона Севастополя".

Также "Комментарии" писали, где в Беларуси размещен "Орешник". Названо точное место, где Путин прячет ракеты.