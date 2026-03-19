Агресія РФ стане ще жорсткішою: Сирський насторожив заявою про новий план Путіна

У 2026 році Росія планує мобілізувати ще близько 409 тисяч військовослужбовців, про що повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, такі плани свідчать про те, що ворог не відмовляється від своїх агресивних намірів і продовжує активно готуватися до подальших наступальних дій проти України.

Сирський відзначив, що з настанням сприятливих погодних умов активність російських військ на фронті значно зростає, що вимагає посилення оборонних рубежів та готовності українських сил. Для цього він провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних позицій. Головними завданнями визначено посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовку населених пунктів до оборони у разі наступу противника.

Окрім цього, Сирський заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Було виявлено проблемні питання, для кожного з яких визначено конкретні рішення та терміни їх виконання. Головком наголосив, що ефективність та швидкість цих заходів безпосередньо впливатимуть не лише на стійкість української оборони, а й на життя військових. Він подякував усім, хто долучився до зміцнення обороноздатності країни — від військових і інженерів до представників місцевої влади.

Сили оборони України не лише готуються до оборони, а й проводять активні наступальні операції. Так, під Степногірськом українські війська зайняли стратегічно важливі позиції російських окупаційних сил. Підготовка до операції тривала близько двох тижнів і суттєво покращила тактичне положення ЗСУ в регіоні.

Як вже писали "Коментарі", американський президент закликав Китай вплинути на Іран та забезпечити розблокування Ормузької протоки, що є стратегічно важливим маршрутом для світових постачань нафти. На тлі цих заяв з’являються повідомлення про те, що Іран нарощує авіаційну присутність у районі Тайваню, створюючи додаткову напруженість на міжнародній арені.