logo

BTC/USD

70237

ETH/USD

2168.64

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Агрессия РФ станет еще более жесткой: Сырский насторожил заявлением о новом плане Путина
НОВОСТИ

Агрессия РФ станет еще более жесткой: Сырский насторожил заявлением о новом плане Путина

Сырский подчеркнул, что Украина активно усиливает свою обороноспособность

19 марта 2026, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В 2026 году Россия планирует мобилизовать еще около 409 тысяч военнослужащих, о чем сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, такие планы свидетельствуют о том, что враг не отказывается от своих агрессивных намерений и продолжает активно готовиться к дальнейшим наступательным действиям против Украины.  

Фото: из открытых источников

Сырский отметил, что с наступлением благоприятных погодных условий, активность российских войск на фронте значительно растет, что требует усиления оборонных рубежей и готовности украинских сил. С этой целью он провел оперативное совещание по состоянию инженерного оборудования оборонных позиций. Главными задачами определены усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне в случае наступления противника.

Кроме того, Сырский заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций. Были выявлены проблемные вопросы, для каждого из которых определены конкретные решения и сроки их выполнения. Главком подчеркнул, что эффективность и скорость этих мероприятий будут непосредственно влиять не только на устойчивость украинской обороны, но и на жизнь военных. Он поблагодарил всех, кто принял участие в укреплении обороноспособности страны — от военных и инженеров до представителей местных властей.

Силы обороны Украины готовятся не только к обороне, но и проводят активные наступательные операции. Да, под Степногорском украинские войска заняли стратегически важные позиции российских оккупационных сил. Подготовка к операции длилась около двух недель и существенно улучшила тактическое положение ВСУ в регионе.

Как уже писали "Комментарии", американский президент призвал Китай повлиять на Иран и обеспечить разблокирование Ормузского пролива, являющегося стратегически важным маршрутом для мировых поставок нефти. На фоне этих заявлений появляются сообщения, что Иран наращивает авиационное присутствие в районе Тайваня, создавая дополнительную напряженность на международной арене.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости