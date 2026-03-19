В 2026 году Россия планирует мобилизовать еще около 409 тысяч военнослужащих, о чем сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, такие планы свидетельствуют о том, что враг не отказывается от своих агрессивных намерений и продолжает активно готовиться к дальнейшим наступательным действиям против Украины.

Сырский отметил, что с наступлением благоприятных погодных условий, активность российских войск на фронте значительно растет, что требует усиления оборонных рубежей и готовности украинских сил. С этой целью он провел оперативное совещание по состоянию инженерного оборудования оборонных позиций. Главными задачами определены усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне в случае наступления противника.

Кроме того, Сырский заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций. Были выявлены проблемные вопросы, для каждого из которых определены конкретные решения и сроки их выполнения. Главком подчеркнул, что эффективность и скорость этих мероприятий будут непосредственно влиять не только на устойчивость украинской обороны, но и на жизнь военных. Он поблагодарил всех, кто принял участие в укреплении обороноспособности страны — от военных и инженеров до представителей местных властей.

Силы обороны Украины готовятся не только к обороне, но и проводят активные наступательные операции. Да, под Степногорском украинские войска заняли стратегически важные позиции российских оккупационных сил. Подготовка к операции длилась около двух недель и существенно улучшила тактическое положение ВСУ в регионе.

