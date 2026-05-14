"Аеропортне перемир’я": чи може воно запрацювати в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Українська сторона має намір за посередництва ЄС домовитися з Росією про взаємне табу на удари по аеропортах. Як відомо, через війну в Україні вони наразі не працюють. Тому така ініціатива Києва покликана на те, аби відновити їх функціонування. Про що говорить така ініціатива? Чи може таке перемир’я запрацювати? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Аеропорт. Фото: з відкритих джерел
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив в ефірі "24 Каналу", що у владних колах України не один рік тривають розмови про необхідність відкрити летовища.
За словами експерта, українські військові сьогодні в умовах війни гарантувати стовідсоткову безпеку аеропортів не можуть. Він наголосив, що відкривати зараз летовища – вкрай небезпечно, адже туди може прилетіти російська ракета.
Він продовжив, складнощі відчуває не лише Україна, а тепер і Росія, адже через активність українських дронів країна-агресорка вимушена тимчасово закривати аеропорти й скасовувати рейси. Як наслідок, росіяни застрягають на терміналах в очікуванні вильоту, що вже спровокувало істерику в соцмережах. Пасажири діляться відео зі скаргами на те, що стають заручниками й не можуть здійснити запланований маршрут.
Розмірковуючи над тим, чи може ця ситуація вплинути на російське керівництво та підвести його погодитись на так зване "аеропортове перемир'я", керівник безпекових програм Центру глобалістики зауважив, що навряд чи очільник Кремля зважає на настрої свого населення.
Військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив в ефірі каналу "Київ 24", що ідея припинення атак на аеропорти та відновлення перельотів вигідна насамперед тим, хто має ресурси та можливість виїжджати. Це може посилити розрив у суспільстві. заявив.
На його думку, таким чином ми просто розділяємо суспільство: частина буде виїжджати, мандрувати в комфорті, решта на війні.
Він додав, що для самої Росії така ініціатива не має значення. Її керівництво не залежить від цивільної авіації: переїзди російського диктатора Володимира Путіна забезпечуються окремо.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров раптово висунув звинувачення США щодо України: чим обурений Кремль.