"Аеропортне перемир’я": чи може воно запрацювати в Україні

Українська сторона має намір за посередництва ЄС домовитися з Росією про взаємне табу на удари по аеропортах. Як відомо, через війну в Україні вони наразі не працюють. Тому така ініціатива Києва покликана на те, аби відновити їх функціонування. Про що говорить така ініціатива? Чи може таке перемир’я запрацювати? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Складнощі відчуває не лише Україна, а тепер і Росія

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив в ефірі "24 Каналу", що у владних колах України не один рік тривають розмови про необхідність відкрити летовища.

За словами експерта, українські військові сьогодні в умовах війни гарантувати стовідсоткову безпеку аеропортів не можуть. Він наголосив, що відкривати зараз летовища – вкрай небезпечно, адже туди може прилетіти російська ракета.

"Сибіга намагається знайти вихід із ситуації, в який я зовсім не вірю", – озвучив Лакійчук.

Він продовжив, складнощі відчуває не лише Україна, а тепер і Росія, адже через активність українських дронів країна-агресорка вимушена тимчасово закривати аеропорти й скасовувати рейси. Як наслідок, росіяни застрягають на терміналах в очікуванні вильоту, що вже спровокувало істерику в соцмережах. Пасажири діляться відео зі скаргами на те, що стають заручниками й не можуть здійснити запланований маршрут.

Розмірковуючи над тим, чи може ця ситуація вплинути на російське керівництво та підвести його погодитись на так зване "аеропортове перемир'я", керівник безпекових програм Центру глобалістики зауважив, що навряд чи очільник Кремля зважає на настрої свого населення.

Для самої Росії така ініціатива не має значення

Військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив в ефірі каналу "Київ 24", що ідея припинення атак на аеропорти та відновлення перельотів вигідна насамперед тим, хто має ресурси та можливість виїжджати. Це може посилити розрив у суспільстві. заявив.

"Як на мене, це спроба перевести війну в комфортний режим для певної категорії верств населення. Аеропортний режим для чого? Щоб можна було вилітати куди? Ну, не по Україні ж, правильно? А кудись за кордон. Хто може вилітати за кордон? Люди, у яких є таке право. Це спроба перевести війну в комфортні умови, і для ти тих, у кого є гроші… Тому, як на мене, це абсолютно неправильна історія", — зазначив експерт.

На його думку, таким чином ми просто розділяємо суспільство: частина буде виїжджати, мандрувати в комфорті, решта на війні.

"Для нас це не є визначальним. Для нас визначально — домовитися про енергетичне перемир'я, бо у нас інфраструктура енергетично знищена", — підкреслив Ступак.

Він додав, що для самої Росії така ініціатива не має значення. Її керівництво не залежить від цивільної авіації: переїзди російського диктатора Володимира Путіна забезпечуються окремо.

