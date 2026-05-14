Война с Россией "Аэропортное перемирие": может ли оно заработать в Украине
"Аэропортное перемирие": может ли оно заработать в Украине

МИД Украины инициирует через Европу прийти к договоренностям с Россией о табу на атаки по аэропортам

14 мая 2026, 08:42
Автор:
Кравцев Сергей

Украинская сторона намерена при посредничестве ЕС договориться с Россией о взаимном табу на удары по аэропортам. Как известно, из-за войны в Украине они пока не работают. Поэтому такая инициатива Киева призвана возобновить их функционирование. О чем говорит такая инициатива? Может ли такое перемирие заработать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Аэропорт. Фото: из открытых источников

Сложности испытывает не только Украина, а теперь и Россия

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил в эфире "24 Канала", что во властных кругах Украины не один год продолжаются разговоры о необходимости открытия аэродрома.

По словам эксперта, украинские военные сегодня в условиях войны обеспечить стопроцентную безопасность аэропортов не могут. Он подчеркнул, что открывать сейчас аэродромы – крайне опасно, ведь туда может прилететь российская ракета.

"Сибига пытается найти выход из ситуации, в который я совсем не верю", — озвучил Лакийчук.

Он продолжил, сложности испытывает не только Украина, но и Россия, ведь из-за активности украинских дронов страна-агрессорка вынуждена временно закрывать аэропорты и отменять рейсы. Как следствие, россияне застревают на терминалах в ожидании вылета, что уже спровоцировало истерику в соцсетях. Пассажиры делятся видео с жалобами на то, что становятся заложниками и не могут совершить запланированный маршрут.

Размышляя над тем, может ли эта ситуация повлиять на российское руководство и подвести его согласиться на так называемое "аэропортовое перемирие", руководитель программ программы Центра глобалистики отметил, что вряд ли глава Кремля учитывает настроения своего населения.

Для самой России такая инициатива не имеет значения

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в эфире канала "Киев 24", что идея прекращения атак на аэропорты и возобновление перелетов выгодна, прежде всего, тем, кто имеет ресурсы и возможность выезжать. Это может усугубить разрыв в обществе. заявил.

"По моему мнению, это попытка перевести войну в комфортный режим для определенной категории слоев населения. Аэропортный режим для чего? Чтобы можно было вылетать куда? Ну, не по Украине же, правильно? А куда-то за границу. Кто может вылетать за границу? – отметил эксперт.

По его мнению, таким образом, мы просто разделяем общество: часть будет уезжать, путешествовать в комфорте, остальные на войне.

"Для нас это не является определяющим. Для нас определяющее — договориться об энергетическом перемирии, потому что у нас инфраструктура энергетически уничтожена", — подчеркнул Ступак.

Он добавил, что для самой России подобная инициатива не имеет значения. Ее руководство не зависит от гражданской авиации: переезды российского диктатора Владимира Путина обеспечиваются по отдельности.

