Або капітуляція, або удари: про що говорить новий ультиматум Кремля, переданий через США

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ. У свою чергу Марко Рубіо підтвердив, що отримав від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова спеціальне послання Володимира Путіна для президента Дональда Трампа. Про що говорить ця розмова? Що стоїть що за цими погрозами РФ насправді? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Концепція РФ війни на виснаження дає збій

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак так прокоментував ситуацію:

"На даному етапі війни помітно, що у Російської Федерації спостерігається початок системних проблем в їхній концепції війни на виснаження. Ці проблеми, по-перше, пов'язані з ефектами дії санкцій і відсутності необхідних витрат федерального бюджету на оборонку, як і скорочення соціальних видатків, а також інфляція і фінансові банківські проблеми в Російській Федерації. Все це тисне на позицію Кремля і, зокрема, на частину економічної еліти, яка зацікавлена була в зупинці цих процесів. Друге, геостратегічні речі пов'язані з тим, що Путін не може отримати підтримку Китаю та інших країн Глобального Півдня в концепції продовження війни і він змушений думати про перехід до мирного врегулювання".

За словами експерта, Путін це робить з точки зору посилення терористичних загроз, сили і демонстрації, що ініціатива війни і параметри війни знаходяться під його впливом і ним керуються. Тому звідси ініціатива до американців, щоб показати, що Росія спроможна, Росія може ще працювати в ескалаційній логіці, може підвищувати градус, може вчиняти певні дії, які суттєво загрожують Україні.

попередження посольствам. З цим пов'язаний дзвінок Лаврова до Рубіо, як маневри демонстраційного характеру, спрямовані на створення штучного враження про непоступливість Росії, про її налаштованість продовжувати воєнну операцію задля реалізації своїх цілей", – прокоментував співрозмовник порталу "Коментарі". "З цим пов'язана історія про можливе загострення на північному кордоні і співучасть Білорусі в агресії Росії проти України. З цим пов'язані

При цьому Олег Постернак додає, що реально за цим можуть стояти усвідомлення серйозних проблем щодо подальшої війни. Варіант загальної мобілізації в Росії, втягнення Білорусі в злочинну агресію, посилення ударів щодо Києва та інших регіонів України – все це абсолютно очевидно з точки зору розвитку і еволюції війни. До цього треба українцям бути готовими.

"Але треба також і враховувати, що ресурсність Російської Федерації так само виснажена. Причому в великих обсягах, і підтримка війни з боку провідних партнерів-союзників Росії теж не фактор, який на 100% гарантований. Мова йде, знову ж таки, про Китай, Індію, той самий Іран тощо", – резюмував експерт.

Маски дипломатії зняті

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан говорить, що Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо фактично повідомив Вашингтону, що Росія починає “систематичні удари” по Києву. Не приховано. Не завуальовано. Не через пропагандистів у Telegram, а офіційно – через МЗС РФ.

За словами експерта, якщо перевести все це з дипломатичної на звичайну мову, то держава-член Радбезу ООН прямо заявила: ми будемо бити по столиці сусідньої держави; будемо атакувати “центри ухвалення рішень” і називаємо це “відповіддю”.

"Це надзвичайно важливий момент. Бо ще кілька років тому Кремль намагався брехати про “високоточні удари”, “військові цілі” та “непричетність”. Потім вони почали відкрито знищувати енергетику. Потім – житлові будинки, лікарні, ТРЦ, дитячі майданчики, а тепер офіційно попереджають США про кампанію терору проти Києва. Фактично Росія каже світу: “Так, ми використовуємо страх, ракети й удари по столиці як політичний інструмент”. І це вже не “гібридна війна”, не “спірна геополітика”, не “конфлікт інтересів”. Це класична логіка терористичної організації: залякати населення, зламати політичну волю, примусити до капітуляції через страх", – зазначив Вадим Трюхан.

Екс- наголошує, особливо показово, що ця заява пролунала саме під час контактів із США. Кремль демонстративно переводить війну в режим шантажу: “Або наші умови, або ми масштабно тероризуємо Київ”.

"І тут головне питання вже не до Москви. Від Росії ніхто давно не очікує ні моралі, ні права, ні людяності. Головне питання до Заходу: скільки ще потрібно таких “зізнань”, щоб Росію перестали сприймати як “складного партнера” і почали називати тим, чим вона є насправді? Бо держава, яка офіційно попереджає про системні удари по столиці іншої країни – це не “сторона переговорів”. Це держава терору. Найстрашніше, що Кремль уже навіть не намагається маскуватися. Маски дипломатії зняті. Під ними – звичайний політичний бандитизм із ядерним арсеналом", – констатував експерт.

