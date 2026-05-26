Либо капитуляция, либо удары: о чем говорит новый ультиматум Кремля, переданный через США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио "официально довел" до американской стороны, что российская армия "приступает" к системным ударам по объектам в Киеве, якобы используемым для нужд ВСУ. В свою очередь, Марко Рубио подтвердил, что получил от министра иностранных дел России Сергея Лаврова специальное послание Владимира Путина для президента Дональда Трампа. О чем говорит этот разговор? Что стоит за этими угрозами РФ на самом деле? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Концепция РФ войны на истощение дает сбой

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"На данном этапе войны видно, что в Российской Федерации наблюдается начало системных проблем в их концепции войны на истощение. Эти трудности, во-первых, соединены с эффектами деяния санкций и отсутствия нужных расходов федерального бюджета на оборонку, как и сокращение социальных расходов, также инфляция и денежные банковские трудности в русской Федерации. Все это давит на позицию Кремля и, в частности, часть экономической элиты, которая заинтересована была в остановке этих процессов. Второе, геостратегические вещи связаны с тем, что Путин не может получить поддержку Китая и других стран Глобального Юга в концепции продолжения войны и вынужден думать о переходе к мирному урегулированию".

По словам эксперта, Путин это делает с точки зрения ужесточения террористических угроз, силы и демонстрации, что инициатива войны и параметры войны находятся под его влиянием и им руководствуются. Поэтому отсюда инициатива к американцам, чтобы показать, что Россия многое может, Россия может еще работать в эскалационной логике, может повышать градус, может совершать определенные действия, которые существенно угрожают Украине.

"С этим связана история о возможном обострении на северной границе и соучастии Беларуси в агрессии России против Украины. С этим связаны предупреждения посольствам. С этим связан звонок Лаврова к Рубио, как маневры демонстрационного характера, направленные на создание искусственного впечатления о неуступчивости России, о ее настроенности продолжать военную операцию по реализации своих целей", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

При этом Олег Постернак добавляет, что реально за этим могут стоять осознание серьезных проблем последующей войны. Вариант всеобщей мобилизации в России, вовлечение Беларуси в преступную агрессию, усиление ударов по Киеву и другим регионам Украины – все это совершенно очевидно с точки зрения развития и эволюции войны. К этому нужно украинцам быть готовыми.

"Но следует также и учитывать, что ресурсность Российской Федерации так же истощена. Причем в больших объемах и поддержка войны со стороны ведущих партнеров-союзников России тоже не фактор, который на 100% гарантирован. Речь идет, опять же, о Китае, Индии, том же Иране и т.д.", – резюмировал эксперт.

Маски дипломатии сняты

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан говорит, что Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марк Рубио фактически сообщил Вашингтону, что Россия начинает "систематические удары" по Киеву. Не скрыто. Не завуалировано. Не из-за пропагандистов в Telegram, а официально – из-за МИДа РФ.

По словам эксперта, если перевести все это с дипломатического на обычный язык, то государство-член Совбеза ООН прямо заявило: мы будем избивать по столице соседнего государства; будем атаковать "центры принятия решений" и называем это "ответом".

"Это очень важный момент. Потому что еще несколько лет назад Кремль пытался врать о "высокоточных ударах", "военных целях" и "непричастности". Затем они начали открыто уничтожать энергетику. Затем – жилые дома, больницы, ТРЦ, детские площадки, а теперь официально предупреждают США о кампании террора против Киева. Фактически Россия говорит миру: "Да, мы используем страх, ракеты и удары по столице как политический инструмент". И это уже не "гибридная война", не "спорная геополитика", не "конфликт интересов". Это классическая логика террористической организации: запугать население, сломать политическую волю, принудить к капитуляции из-за страха", – отметил Вадим Трюхан.

Экс- подчеркивает, особенно показательно, что это заявление прозвучало именно во время контактов с США. Кремль демонстративно переводит войну в режим шантажа: "Или наши условия, или мы масштабно терроризируем Киев".

"И здесь главный вопрос уже не к Москве. От России никто давно не ожидает ни морали, ни права, ни человечности. Главный вопрос к Западу: сколько еще нужно таких "признаний", чтобы Россию перестали воспринимать как "сложного партнера" и стали называть тем, чем она на самом деле? Потому что государство, которое официально предупреждает о системных ударах по столице другой страны – это не сторона переговоров. Это государство террора. Страшнее всего, что Кремль уже даже не пытается маскироваться. Маски дипломатии сняты. Под ними – обычный политический бандитизм с ядерным арсеналом", – констатировал эксперт.

