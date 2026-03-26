ЗМІ: Університет фізичного виховання проігнорував рішення Мінмолодьспорту щодо нової дати виборів ректора

Кречмаровская Наталия
Національний університет фізичного виховання і спорту ймовірно проігнорував рішення Міністерства молоді та спорту про перенесення виборів ректора і розпочав процедуру обрання нового керівника вишу.
Про це повідомляє видання “Українські новини”. Зазначається, що ці вибори є незаконними та можуть не мати юридичної сили. Видання пише, що до університету було завчасно надіслано офіційний лист про зміну дати проведення виборів — із 25 березня на 23 вересня 2026 року. Таке рішення, за даними видання, було ухвалене у зв’язку з інформацією про можливі порушення, пов’язані з виборчим процесом, яка з’явилася у публічному просторі.
Видання, посилаючись на заяву Мінмолодьспорту повідомляє, що вибори не скасовані, а перенесені з метою забезпечення додаткової перевірки обставин і гарантування прозорості процесу. Водночас зазначається, що проведення голосування 25 березня суперечить ухваленому рішенню про зміну дати.
За даними ЗМІ, представники відомства прибули до навчального закладу, щоб зупинити процес голосування, однак вибори продовжилися. У відомстві підкреслили, що право студентів і викладачів на обрання керівника закладу є непорушним, однак процес має відбуватися відповідно до законодавства.
Видання нагадало, що нещодавно з’явилася інформація про можливі фінансові зловживання та невідповідність задекларованих доходів і майна одного з кандидатів на посаду ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України. Йдеться, за даними ЗМІ, про Михайла Ригана — директора Центру спортивної травматології та відновлювальної медицини, який працює в структурі університету понад 12 років. Він, як пише видання, ймовірно, роками наживався на клініці не декларуючи доходи.