ЗМІ: Університет фізичного виховання проігнорував рішення Мінмолодьспорту щодо нової дати виборів ректора

Національний університет фізичного виховання і спорту ймовірно проігнорував рішення Міністерства молоді та спорту про перенесення виборів ректора і розпочав процедуру обрання нового керівника вишу.

Про це повідомляє видання “Українські новини”. Зазначається, що ці вибори є незаконними та можуть не мати юридичної сили. Видання пише, що до університету було завчасно надіслано офіційний лист про зміну дати проведення виборів — із 25 березня на 23 вересня 2026 року. Таке рішення, за даними видання, було ухвалене у зв’язку з інформацією про можливі порушення, пов’язані з виборчим процесом, яка з’явилася у публічному просторі.

“Міністерство отримало звернення щодо можливої неправомірної діяльності осіб, дотичних до виборчого процесу, та сумнівів у доброчесності окремих кандидатів. Ігнорувати такі сигнали держава не може. Мінмолодьспорту вже надіслало запит до Національної поліції України щодо здійснення перевірки вищезгаданих фактів та вжиття відповідних заходів реагування”, — йдеться в повідомленні.

Видання, посилаючись на заяву Мінмолодьспорту повідомляє, що вибори не скасовані, а перенесені з метою забезпечення додаткової перевірки обставин і гарантування прозорості процесу. Водночас зазначається, що проведення голосування 25 березня суперечить ухваленому рішенню про зміну дати.

“Є наказ про перенесення виборів, тому сьогоднішні дії вже є неправомірними”, — пояснили ситуацію журналісти.

За даними ЗМІ, представники відомства прибули до навчального закладу, щоб зупинити процес голосування, однак вибори продовжилися. У відомстві підкреслили, що право студентів і викладачів на обрання керівника закладу є непорушним, однак процес має відбуватися відповідно до законодавства.

“Мінмолодьспорту застерігає, що результати голосування, проведеного всупереч наказу про перенесення виборів, можуть не мати юридичної сили”, — цитує ЗМІ заяву міністерства.

Видання нагадало, що нещодавно з’явилася інформація про можливі фінансові зловживання та невідповідність задекларованих доходів і майна одного з кандидатів на посаду ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України. Йдеться, за даними ЗМІ, про Михайла Ригана — директора Центру спортивної травматології та відновлювальної медицини, який працює в структурі університету понад 12 років. Він, як пише видання, ймовірно, роками наживався на клініці не декларуючи доходи.



