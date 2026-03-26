СМИ: Университет физического воспитания проигнорировал решение Минмолодежи и спорта о новой дате выборов ректора

Национальный университет физического воспитания и спорта, вероятно, проигнорировал решение Министерства молодежи и спорта о переносе выборов ректора и начал процедуру избрания нового руководителя вуза.

Об этом сообщает издание "Українські новини". Отмечается, что эти выборы незаконны и могут не иметь юридической силы. Издание пишет, что в университет было отправлено официальное письмо об изменении даты проведения выборов — с 25 марта на 23 сентября 2026 года. Такое решение, по данным издания, было принято в связи с информацией о возможных нарушениях, связанных с появившимся в публичном пространстве избирательным процессом.

"Министерство получило обращение относительно возможной неправомерной деятельности лиц, причастных к избирательному процессу, и сомнений в добродетели отдельных кандидатов. Игнорировать такие сигналы государство не может. Минмолодежи и спорта уже направило запрос в Национальную полицию Украины относительно проведения проверки вышеупомянутых фактов и принятия соответствующих мер реагирования", — говорится в сообщении.

Издание, ссылаясь на заявление Минмолодежи и спорта, сообщает, что выборы не отменены, а перенесены с целью обеспечения дополнительной проверки обстоятельств и гарантирования прозрачности процесса. В то же время, отмечается, что проведение голосования 25 марта противоречит принятому решению об изменении даты.

"Есть приказ о переносе выборов, поэтому сегодняшние действия уже неправомерны", — объяснили ситуацию журналисты.

По данным СМИ, представители ведомства прибыли в учебное заведение, чтобы остановить процесс голосования, однако выборы продолжились. В ведомстве подчеркнули, что право студентов и преподавателей на избрание руководителя заведения незыблемо, однако процесс должен происходить в соответствии с законодательством.

"Минмолодежьспорта предостерегает, что результаты голосования, проведенного вопреки приказу о переносе выборов, могут не иметь юридической силы", — цитирует СМИ заявление министерства.

Издание напомнило, что недавно появилась информация о возможных финансовых злоупотреблениях и несоответствии задекларированных доходов и имущества одного из кандидатов на должность ректора Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Речь идет, по данным СМИ, о Михаиле Ригане — директоре Центра спортивной травматологии и восстановительной медицины, который работает в структуре университета более 12 лет. Он, как пишет издание, вероятно, годами наживался в клинике, не декларируя доходы.



