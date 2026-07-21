Життя мільйонів людей під страшною загрозою: ці 7 небезпечних вулканів краще уникати (ІНФОГРАФІКА)

Силу вулкана не завжди визначає масштаб його останнього виверження. Фахівці оцінюють рівень ризику за сукупністю чинників: близькістю густонаселених районів, наявністю критичної інфраструктури, характером попередніх вивержень і потенційною руйнівною силою. Навіть ті вулкани, які десятиліттями залишаються у стані спокою, можуть становити серйозну загрозу, якщо поруч із ними проживають мільйони людей. Водночас є й такі, що демонструють активність регулярно, змушуючи науковців безперервно стежити за їхньою поведінкою. Видання Interesting Engineering назвало сім вулканів, які вважаються одними з найнебезпечніших на планеті.

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Першим у списку є Везувій в Італії. Саме його катастрофічне виверження у 79 році нашої ери стерло з лиця землі Помпеї та Геркуланум. Сьогодні головною загрозою є не лише його вибуховий потенціал, а й мільйони людей, які мешкають поблизу Неаполя.

Не менш небезпечним вважається Мерапі в Індонезії — один із найактивніших вулканів світу. Його часті виверження супроводжуються стрімкими потоками лави, а поруч розташована агломерація Джок'якарти з населенням близько 2,5 мільйона осіб.

У Демократичній Республіці Конго особливу небезпеку становить Ньїрагонго, відомий надзвичайно рідкою лавою, яка може рухатися значно швидше за звичайні вулканічні потоки. Неподалік розташоване місто Гома, де мешкають близько двох мільйонів людей.

До переліку також входять Флегрейські поля поблизу Неаполя. Це не окремий вулкан, а велетенська кальдера, активність якої останнім часом зростає. Науковці вважають, що її можливе виверження може мати набагато серйозніші наслідки, ніж у більшості звичайних вулканів.

На Філіппінах увагу вчених привертає Тааль — вулкан, розташований усередині озерної кальдери. Таке поєднання здатне зробити майбутні виверження ще потужнішими, а багата історія його активності підтверджує високий рівень небезпеки.

У США одним із найризикованіших залишається Рейнір. Найбільшу загрозу тут становлять не потоки лави, а селеві потоки, які можуть утворюватися через танення льодовиків під час виверження та швидко досягати населених пунктів.

Завершує список японський Сакурадзіма, який регулярно проявляє активність. Його близькість до міста Кагосіма робить кожне нове виверження потенційною небезпекою для сотень тисяч і навіть мільйонів людей.

Нагадаємо, раніше "Коментарі" писали, чи дійсно українська армія одна з найсильніших у світі.