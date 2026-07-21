Жизнь миллионов людей под страшной угрозой: эти 7 опасных вулканов лучше избегать (ИНФОГРАФИКА)

Силу вулкана не всегда определяет масштаб его последнего извержения. Специалисты оценивают уровень риска по совокупности факторов: близости густонаселенных районов, наличию критической инфраструктуры, характеру предыдущих извержений и потенциальной разрушительной силе. Даже те вулканы, которые десятилетиями остаются в покое, могут представлять серьезную угрозу, если рядом с ними проживают миллионы людей. В то же время есть и демонстрирующие активность регулярно, заставляя ученых непрерывно следить за их поведением. Издание Interesting Engineering назвало семь вулканов, считающихся одними из самых опасных на планете.

Фото: инфографика портала "Комментарии"

Первым в списке есть Везувий в Италии. Именно его катастрофическое извержение в 79 году нашей эры стерло с лица земли Помпеи и Геркуланум. Сегодня главной угрозой является не только его взрывной потенциал, но и миллионы людей, проживающих вблизи Неаполя.

Не менее опасным считается Мерапи в Индонезии – один из самых активных вулканов мира. Его частые извержения сопровождаются стремительными потоками лавы, а рядом расположена агломерация Джокьякарты с населением около 2,5 миллиона человек.

В Демократической Республике Конго особую опасность представляет Ньирагонго , известный чрезвычайно редкой лавой, которая может двигаться значительно быстрее обычных вулканических потоков. Недалеко находится город Гома, где проживают около двух миллионов человек.

В перечень также входят Флегрейские поля вблизи Неаполя. Это не отдельный вулкан, а гигантская кальдера, активность которой в последнее время растет. Ученые считают, что ее возможное извержение может иметь гораздо более серьезные последствия, чем у большинства обычных вулканов.

На Филиппинах внимание ученых привлекает Тааль – вулкан, расположенный внутри озерной кальдеры. Такое сочетание способно сделать будущие извержения более мощными, а богатая история его активности подтверждает высокий уровень опасности.

В США одним из самых рискованных остается Рейнир . Наибольшую угрозу здесь не потоки лавы, а селевые потоки, которые могут образовываться из-за таяния ледников во время извержения и быстро достигать населенных пунктов.

Завершает список японский Сакурадзима , регулярно проявляющий активность. Его близость к городу Кагосима делает каждое новое извержение потенциальной опасностью для сотен тысяч и даже миллионов людей.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, действительно ли украинская армия одна из сильнейших в мире.