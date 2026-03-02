Жінки знищили неандертальців: учені висунули гіпотезу, яка розбурхала науковий світ

У науковому середовищі з’явилася гіпотеза, яка звучить провокаційно: у вимиранні неандертальців могла відіграти роль проблема, пов’язана з жіночим здоров’ям. Про це повідомляє Journal of Reproductive Immunology, де опубліковане нове дослідження міжнародної групи неонатологів та акушерів-гінекологів.

Несподіване припущення медиків: небезпечне ускладнення вагітності могло прискорити зникнення неандертальців

Йдеться про прееклампсію – небезпечне ускладнення вагітності, яке супроводжується різким підвищенням артеріального тиску. У тяжких випадках стан переходить в еклампсію, що може спричинити судоми, ураження мозку, відмову органів і навіть смерть матері та дитини. Сьогодні прееклампсія фіксується приблизно у 8% вагітних.

Що пов’язує цю патологію з неандертальцями

Дослідники звернули увагу на особливість людської плаценти. У Homo sapiens вона глибоко імплантується у стінку матки, щоб забезпечити плід достатньою кількістю поживних речовин – насамперед для розвитку великого мозку. Проте саме така глибока імплантація підвищує ризик прееклампсії, якщо процес відбувається з порушеннями.

Автори припускають: якщо у неандертальців не було ефективних біологічних механізмів, які б знижували ризик цього ускладнення, це могло призводити до підвищеної смертності вагітних жінок та новонароджених. У невеликих популяціях навіть незначне зростання смертності матерів могло мати катастрофічні наслідки для чисельності виду.

Чому ця версія виглядає гучною

Неандертальці існували понад 300 тисяч років. Вони пережили льодовикові періоди, кліматичні зміни та конкуренцію з іншими гомінінами. Тому твердження, що саме одна акушерська проблема могла стати ключовою причиною їх зникнення, викликає скепсис у багатьох антропологів.

Критики наголошують: прямих доказів підвищеної частоти прееклампсії у неандертальців не існує. М’які тканини не зберігаються у викопних рештках, тому перевірити це безпосередньо неможливо. Наразі це лише теоретична модель, заснована на сучасних знаннях про імунологію вагітності.

Важливий нюанс

Відомо, що неандертальці схрещувалися з предками сучасних людей. Це означає, що частина генетичних механізмів регуляції вагітності могла бути спільною. Якщо Homo sapiens виробили більш ефективні адаптації проти прееклампсії, це могло дати їм еволюційну перевагу.

Проте більшість учених погоджуються: вимирання неандертальців навряд чи можна пояснити однією причиною. Серед можливих факторів називають:

– невелику чисельність популяцій;

– кліматичні зміни;

– конкуренцію з Homo sapiens;

– генетичні “вузькі місця”;

– нижчу виживаність дітей.

Нова гіпотеза не заперечує ці фактори, а лише додає ще один можливий елемент до складної картини.

Що далі

Перспективи досліджень пов’язані з генетичним аналізом. У майбутньому вчені можуть з’ясувати, чи мали неандертальці варіанти генів, асоційовані з підвищеним ризиком прееклампсії. Поки що це лише припущення, яке потребує підтвердження.

Попри гучні формулювання, мова не про “вину жінок”, а про складну біологічну взаємодію між еволюцією мозку, плаценти та імунної системи. Гіпотеза викликає інтерес саме тому, що дозволяє подивитися на історію людства з несподіваного медичного ракурсу.

Нагадаємо, раніше "Коментарі" писали, вживання якого фрукту позитивно впливає на здоров'я.