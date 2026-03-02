Женщины уничтожили неандертальцев: ученые выдвинули гипотезу, взбудоражившую научный мир

Рубрики
В научной среде появилась гипотеза, звучащая провокационно: в вымирании неандертальцев могла сыграть роль проблема, связанная с женским здоровьем. Об этом сообщает Journal of Reproductive Immunology , где опубликовано новое исследование международной группы неонатологов и акушеров-гинекологов.
Неожиданное предположение медиков: опасное осложнение беременности могло ускорить исчезновение неандертальцев
Речь идет о преэклампсии – опасном осложнении беременности, сопровождающемся резким повышением артериального давления. В тяжелых случаях состояние переходит в эклампсию, что может повлечь за собой судороги, поражение мозга, отказ органов и даже смерть матери и ребенка. Сегодня преэклампсия фиксируется примерно у 8% беременных.
Исследователи обратили внимание на особенность человеческой плаценты. В Homo sapiens она глубоко имплантируется в стенку матки, чтобы обеспечить плод достаточным количеством питательных веществ – прежде всего для развития большого мозга. Однако именно столь глубокая имплантация повышает риск преэклампсии, если процесс происходит с нарушениями.
Авторы предполагают: если у неандертальцев не было эффективных биологических механизмов, снижающих риск этого осложнения, это могло приводить к повышенной смертности беременных женщин и новорожденных . В небольших популяциях даже незначительный рост смертности матерей мог иметь катастрофические последствия для численности вида.
Неандертальцы существовали более 300 тысяч лет. Они пережили ледниковые периоды, климатические изменения и конкуренцию с другими гомининами. Поэтому утверждение, что именно одна акушерская проблема могла стать ключевой причиной исчезновения, вызывает скепсис у многих антропологов.
Критики отмечают, что прямых доказательств повышенной частоты преэклампсии у неандертальцев не существует. Мягкие ткани не хранятся в ископаемых остатках, поэтому проверить это невозможно. Пока это лишь теоретическая модель, основанная на современных знаниях об иммунологии беременности.
Известно, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей. Это значит, что часть генетических устройств регуляции беременности могла быть общей. Если Homo sapiens выработали более эффективные адаптации к преэклампсии, это могло дать им эволюционное преимущество.
Однако большинство ученых соглашаются: вымирание неандертальцев вряд ли объяснимо одной причиной . Среди возможных факторов называют:
– небольшую численность популяций;
– климатические изменения;
– конкуренцию с Homo sapiens;
– генетические "узкие места";
– низшая выживаемость детей.
Новая гипотеза не отрицает эти факторы, а лишь добавляет еще один возможный элемент сложной картины.
Перспективы исследований связаны с генетическим анализом. В будущем ученые могут выяснить, имели ли неандертальцы варианты генов, ассоциированные с повышенным риском преэклампсии. Пока это только предположение, требующее подтверждения.
Несмотря на громкие формулировки, речь не о "вине женщин", а о сложном биологическом взаимодействии между эволюцией мозга, плаценты и иммунной системы. Гипотеза вызывает интерес именно потому, что позволяет взглянуть на историю человечества с неожиданного медицинского ракурса.
