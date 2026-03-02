Женщины уничтожили неандертальцев: ученые выдвинули гипотезу, взбудоражившую научный мир

В научной среде появилась гипотеза, звучащая провокационно: в вымирании неандертальцев могла сыграть роль проблема, связанная с женским здоровьем. Об этом сообщает Journal of Reproductive Immunology , где опубликовано новое исследование международной группы неонатологов и акушеров-гинекологов.

Неожиданное предположение медиков: опасное осложнение беременности могло ускорить исчезновение неандертальцев

Речь идет о преэклампсии – опасном осложнении беременности, сопровождающемся резким повышением артериального давления. В тяжелых случаях состояние переходит в эклампсию, что может повлечь за собой судороги, поражение мозга, отказ органов и даже смерть матери и ребенка. Сегодня преэклампсия фиксируется примерно у 8% беременных.

Что связывает эту патологию с неандертальцами

Исследователи обратили внимание на особенность человеческой плаценты. В Homo sapiens она глубоко имплантируется в стенку матки, чтобы обеспечить плод достаточным количеством питательных веществ – прежде всего для развития большого мозга. Однако именно столь глубокая имплантация повышает риск преэклампсии, если процесс происходит с нарушениями.

Авторы предполагают: если у неандертальцев не было эффективных биологических механизмов, снижающих риск этого осложнения, это могло приводить к повышенной смертности беременных женщин и новорожденных . В небольших популяциях даже незначительный рост смертности матерей мог иметь катастрофические последствия для численности вида.

Почему эта версия выглядит громкой

Неандертальцы существовали более 300 тысяч лет. Они пережили ледниковые периоды, климатические изменения и конкуренцию с другими гомининами. Поэтому утверждение, что именно одна акушерская проблема могла стать ключевой причиной исчезновения, вызывает скепсис у многих антропологов.

Критики отмечают, что прямых доказательств повышенной частоты преэклампсии у неандертальцев не существует. Мягкие ткани не хранятся в ископаемых остатках, поэтому проверить это невозможно. Пока это лишь теоретическая модель, основанная на современных знаниях об иммунологии беременности.

Важный нюанс

Известно, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей. Это значит, что часть генетических устройств регуляции беременности могла быть общей. Если Homo sapiens выработали более эффективные адаптации к преэклампсии, это могло дать им эволюционное преимущество.

Однако большинство ученых соглашаются: вымирание неандертальцев вряд ли объяснимо одной причиной . Среди возможных факторов называют:

– небольшую численность популяций;

– климатические изменения;

– конкуренцию с Homo sapiens;

– генетические "узкие места";

– низшая выживаемость детей.

Новая гипотеза не отрицает эти факторы, а лишь добавляет еще один возможный элемент сложной картины.

Что дальше

Перспективы исследований связаны с генетическим анализом. В будущем ученые могут выяснить, имели ли неандертальцы варианты генов, ассоциированные с повышенным риском преэклампсии. Пока это только предположение, требующее подтверждения.

Несмотря на громкие формулировки, речь не о "вине женщин", а о сложном биологическом взаимодействии между эволюцией мозга, плаценты и иммунной системы. Гипотеза вызывает интерес именно потому, что позволяет взглянуть на историю человечества с неожиданного медицинского ракурса.

