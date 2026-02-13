logo_ukra

Як раніше люди виживали та існували без соцмереж та інтернету: сьогодні світ відзначає Всесвітній день радіо
13 лютого світ згадує винахід, який об'єднав континенти, врятував тисячі життів і став основою сучасного інтернету.

13 лютого світ згадує винахід, який об’єднав континенти, врятував тисячі життів і став основою сучасного інтернету.

13 лютого 2026, 18:46
Автор:
Проніна Анна

13 лютого світ відзначає Всесвітній день радіо – дату, встановлену ЮНЕСКО у 2011 році. Саме цього дня у 1946 році вперше вийшло в ефір "Радіо ООН". Але історія радіо почалася значно раніше – і вона сповнена драматичних, наукових і навіть шокуючих подій.

Як раніше люди виживали та існували без соцмереж та інтернету: сьогодні світ відзначає Всесвітній день радіо

Голос, який пережив століття: сьогодні світ відзначає Всесвітній день радіо

  1. "Титанік" і сигнал, який врятував життя
    У квітні 1912 року, коли лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом, радисти безперервно передавали сигнал SOS. Саме радіозв’язок дозволив кораблю "Карпатія" вчасно прибути на місце трагедії. Понад 700 людей були врятовані завдяки радіо – це один із перших випадків, коли технологія буквально стала інструментом порятунку.

  2. Паніка через "Війну світів"
    30 жовтня 1938 року радіопостановка Орсона Веллса за романом Герберта Веллса "Війна світів" була подана у форматі екстрених новин. Частина слухачів повірила, що на Землю справді напали марсіани. У США зафіксували хвилю паніки. Цей випадок довів, наскільки сильним є вплив радіо на масову свідомість.

  3. Радіо у Першій та Другій світових війнах
    Під час Першої світової війни радіо стало критично важливим для зв’язку між військовими кораблями та підводними човнами. У Другій світовій війні воно перетворилося на інструмент інформаційної боротьби. Передачі BBC слухали навіть на окупованих територіях, ризикуючи життям. Радіо стало не просто технікою – воно стало голосом надії.

  4. Перший сигнал Марконі
    У 1895 році Гульєльмо Марконі передав перший радіосигнал азбукою Морзе. Це були прості точки й тире, але саме вони стали початком глобальної ери бездротового зв’язку. Пізніше Марконі здійснив трансатлантичну передачу сигналу, довівши, що хвилі можуть долати океани.

  5. Радіо в автомобілі – революція в дорозі
    У 1929 році з’явилося перше автомобільне радіо. У 1930-х воно стало масовим явищем у США. Люди вперше отримали можливість слухати музику та новини під час подорожей. Фактично це був прообраз сучасного стрімінгу в авто.

  6. Радіо і космос
    Сигнали з марсоходів і космічних зондів передаються через радіохвилі. Без радіозв’язку людство не змогло б отримувати зображення з Марса чи дані з глибокого космосу. Радіотелескопи дозволяють досліджувати пульсари, галактики і навіть чорні діри.

  7. Радіо і блискавки
    Сучасні приймачі можуть фіксувати електричні розряди блискавок. Саме характерний тріск у приймачі під час грози – це наслідок електромагнітних імпульсів у атмосфері.

  8. Радіоаматори – глобальна спільнота
    Сотні тисяч людей у світі займаються радіоаматорством. Вони створюють власні передавачі й виходять на зв’язок з іншими країнами. У кризових ситуаціях саме радіоаматори часто забезпечують резервний зв’язок.

  9. Радіо як основа Wi-Fi
    Технології бездротового інтернету базуються на принципах радіохвиль. Фактично Wi-Fi – це розвиток тих самих фізичних законів, відкритих понад століття тому.

  10. Радіо в сільському господарстві
    Фермери використовують радіо для заспокоєння худоби. Музика і людський голос створюють стабільний акустичний фон, що позитивно впливає на тварин.

  11. Сонячні радіоприймачі
    У віддалених регіонах Африки та Азії сонячні радіоприймачі залишаються єдиним джерелом інформації. Вони працюють без електромережі.

  12. Радіо і сейсмологія
    Спеціальні радіохвилі допомагають вченим моніторити сейсмічну активність і досліджувати структуру Землі.

  13. Перші приймачі без звуку
    Початково радіо передавало лише сигнали Морзе. Люди слухали не музику, а коди.

  14. Походження назви
    Слово "радіо" походить від латинського radius – "промінь". Це символізує випромінювання хвиль.

  15. Радіо – наймасовіше медіа
    Попри розвиток телебачення та інтернету, радіо залишається одним із найбільш доступних каналів інформації.

  16. Радіо у надзвичайних ситуаціях
    Під час катастроф, блекаутів чи війни радіо часто залишається єдиним стабільним джерелом новин.

  17. Радіо і молодь
    У 2015 році темою Всесвітнього дня радіо стала "Інновація та молодь". Це підтвердило: радіо не старіє – воно трансформується в подкасти, цифрові платформи та стрімінг.

Радіо – це не пережиток минулого, а технологія, яка лежить в основі сучасної комунікації. Від сигналу SOS до марсіанських місій – воно залишається тихим, але незамінним голосом людства.

Читайте також в "Коментарях", яке церковне свято відзначають 13 лютого. 



