Депутати Верховної ради України підтримали в цілому закон 11543 щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Влада нарешті подумала про дітей: яке рішення ухвалене

Відтепер засновник закладу загальної середньої освіти буде відповідальний за створення безпечного освітнього середовища, а також виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

З метою недопущення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу засновник і керівник закладу вживають комплекс заходів:

▪ облаштування закладу технічними засобами охорони для термінового виклику поліції;

▪ заборона учням перебувати на території або в приміщеннях закладу з явними ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також з небезпечними предметами та тваринами;

▪ огородження території закладу або встановлення її меж на місцевості;

▪ правила доступу і перебування в приміщеннях закладу розробляються на основі типових правил, затверджених Міносвіти за погодженням з МВС.

Закон забороняє працювати в навчальних закладах особам, які мають судимість, на яких накладено адміністративне стягнення за домашнє насильство, булінг тощо.

