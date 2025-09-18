logo_ukra

Наука та освіта Влада нарешті подумала про дітей: яке рішення ухвалене
commentss НОВИНИ Всі новини

Влада нарешті подумала про дітей: яке рішення ухвалене

Рада підтримала закон про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

18 вересня 2025, 13:23
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Депутати Верховної ради України підтримали в цілому закон 11543 щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Відтепер засновник закладу загальної середньої освіти буде відповідальний за створення безпечного освітнього середовища, а також виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

З метою недопущення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу засновник і керівник закладу вживають комплекс заходів:

облаштування закладу технічними засобами охорони для термінового виклику поліції;

заборона учням перебувати на території або в приміщеннях закладу з явними ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також з небезпечними предметами та тваринами;

огородження території закладу або встановлення її меж на місцевості;

правила доступу і перебування в приміщеннях закладу розробляються на основі типових правил, затверджених Міносвіти за погодженням з МВС.

Закон забороняє працювати в навчальних закладах особам, які мають судимість, на яких накладено адміністративне стягнення за домашнє насильство, булінг тощо.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що директор з Городенки Івано-Франківської області не пустив учнів у штанах, іронічно висміявши шкільний дрес-код та свою колегу зі столичної гімназії.

Директор городенківського ліцею імені Антона Крушельницького Микола Олексин став справжнім хітом у Facebook. Він іронічно "попросив" учнів прийти на заняття в шортах, а не в штанах. Відео, де директор жартує зі школярами, швидко набрало сотні тисяч переглядів, а також коментарів та поширень. На відео Олексин зустрічає учнів і з посмішкою каже, що їм буде спекотно у штанях, натякаючи, що комфорт – важливіший за норми.



