Депутаты Верховной рады Украины поддержали в целом закон 11543 о введении мероприятий безопасности в учреждениях общего среднего образования.
Власти наконец-то подумали о детях: какое решение принято
Теперь учредитель заведения общего среднего образования будет ответственен за создание безопасной образовательной среды, а также выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.
С целью недопущения причинения вреда участникам образовательного процесса учредитель и руководитель заведения принимают комплекс мер:
▪ обустройство заведения техническими средствами охраны для срочного вызова полиции;
▪ запрет учащимся находиться на территории или в помещениях заведения по явным признакам алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также с опасными предметами и животными;
▪ ограждение территории заведения или установление ее границ на местности;
▪ правила доступа и нахождения в помещениях заведения разрабатываются на основе типовых правил, утвержденных Минобразования по согласованию с МВД.
Закон запрещает работать в учебных заведениях лицам, имеющим судимость, на которых наложено административное взыскание за домашнее насилие, буллинг.
