Депутаты Верховной рады Украины поддержали в целом закон 11543 о введении мероприятий безопасности в учреждениях общего среднего образования.

Власти наконец-то подумали о детях: какое решение принято

Теперь учредитель заведения общего среднего образования будет ответственен за создание безопасной образовательной среды, а также выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

С целью недопущения причинения вреда участникам образовательного процесса учредитель и руководитель заведения принимают комплекс мер:

▪ обустройство заведения техническими средствами охраны для срочного вызова полиции;

▪ запрет учащимся находиться на территории или в помещениях заведения по явным признакам алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также с опасными предметами и животными;

▪ ограждение территории заведения или установление ее границ на местности;

▪ правила доступа и нахождения в помещениях заведения разрабатываются на основе типовых правил, утвержденных Минобразования по согласованию с МВД.

Закон запрещает работать в учебных заведениях лицам, имеющим судимость, на которых наложено административное взыскание за домашнее насилие, буллинг.

