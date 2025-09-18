logo

Власти наконец-то подумали о детях: какое решение принято
commentss НОВОСТИ Все новости

Власти наконец-то подумали о детях: какое решение принято

Рада поддержала закон о введении мероприятий безопасности в учреждениях общего среднего образования

18 сентября 2025, 13:23
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Депутаты Верховной рады Украины поддержали в целом закон 11543 о введении мероприятий безопасности в учреждениях общего среднего образования.

Теперь учредитель заведения общего среднего образования будет ответственен за создание безопасной образовательной среды, а также выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

С целью недопущения причинения вреда участникам образовательного процесса учредитель и руководитель заведения принимают комплекс мер:

обустройство заведения техническими средствами охраны для срочного вызова полиции;

запрет учащимся находиться на территории или в помещениях заведения по явным признакам алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также с опасными предметами и животными;

ограждение территории заведения или установление ее границ на местности;

правила доступа и нахождения в помещениях заведения разрабатываются на основе типовых правил, утвержденных Минобразования по согласованию с МВД.

Закон запрещает работать в учебных заведениях лицам, имеющим судимость, на которых наложено административное взыскание за домашнее насилие, буллинг.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что директор из Городенки Ивано-Франковской области не пустил учеников в штанах, иронически высмеяв школьный дресс-код и свою коллегу из столичной гимназии.

Директор городенковского лицея имени Антона Крушельницкого Николай Алексин стал настоящим хитом в Facebook. Он иронически "попросил" учащихся прийти на занятия в шортах, а не в штанах. Видео, где директор шутит со школьниками, быстро набрало сотни тысяч просмотров, а также комментарии и распространения. На видео Алексин встречает учеников и с улыбкой говорит, что им будет жарко в штанах, намекая, что комфорт – важнее норм.



