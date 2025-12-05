Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою: нове рішення уряду

Для усіх українських студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.

Військова підготовка студентів. Фото: з відкритих джерел

Таким чином уряд планує посилити військову підготовку у закладах вищої освіти, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини.

"Також оновлюємо перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнюємо професійний стандарт — вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу", — зазначила глава уряду.

За словами Свириденко, найближчим часом планується деталізувати та посилити навчальні програми. Буде передбачено чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшено обсяг навчального часу для військової підготовки на 20%.

"Сьогодні 33 кафедри українських вишів готують офіцерів запасу. Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави", — додала Свириденко.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко переконаний: кожен громадянин України, незалежно від статі, має бути готовим до оборони. На його думку, військова підготовка повинна починатися ще зі шкільної парти – з 7 класу. Такий підхід, за словами військового, допоможе сформувати сильну націю, здатну протистояти агресору.

Федоренко наголосив, що солдат який готується протягом семи років на полі бою покаже надзвичайно високий результат з точки зору організації процесів, управління, забезпечення живучості — збереження життя військовослужбовця і виконання бойового завдання.