Главная Новости Общество Наука и образование Военная подготовка для некоторых студентов станет обязательной: новое решение правительства
commentss НОВОСТИ Все новости

Военная подготовка для некоторых студентов станет обязательной: новое решение правительства

Правительство приняло новое решение о подготовке офицеров запаса на заседании в канун Дня Вооруженных сил

5 декабря 2025, 18:51
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Для всех украинских студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения.

Военная подготовка для некоторых студентов станет обязательной: новое решение правительства

Военная подготовка студентов. Фото: из открытых источников

Таким образом, правительство планирует усилить военную подготовку в учреждениях высшего образования, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, критически важных для фронта и системы военной медицины.

"Также обновляем перечень высших учебных заведений, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт — требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса", — отметила глава правительства.

По словам Свириденко, в ближайшее время планируется детализировать и усилить обучающие программы. Будут предусмотрены четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличен объем учебного времени для военной подготовки на 20%.

"Сегодня 33 кафедры украинских вузов готовят офицеров запаса. Благодаря принятым изменениям мы обеспечим более высокое качество подготовки и укрепим оборонный потенциал государства", — добавила Свириденко.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко убежден: каждый гражданин Украины, независимо от пола, должен быть готов к обороне. По его мнению, военная подготовка должна начинаться еще со школьной парты – с 7 класса. Такой подход, по словам военного, поможет сформировать сильную нацию, способную противостоять агрессору.

Федоренко отметил, что готовящийся в течение семи лет солдат на поле боя покажет чрезвычайно высокий результат с точки зрения организации процессов, управления, обеспечения живучести — сохранения жизни военнослужащего и выполнения боевой задачи.



Источник: https://t.me/svyrydenkoy/1120
