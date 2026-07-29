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Вітер приховує таємницю, про яку мало хто замислюється: що насправді керує цією стихією?

Він може освіжити у спеку, принести грозу або перетворитися на руйнівний ураган. Насправді вітер - це не випадковість природи, а результат процесів, які безперервно відбуваються на Землі

29 липня 2026, 11:23
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Сергій Кречмаровський

Ми майже не звертаємо на нього уваги. Він просто дме — іноді ледь помітно, а іноді так, що дерева гнуться до землі, а люди ховаються по домівках. Але чи замислювалися ви хоч раз, звідки взагалі береться вітер? Насправді відповідь цікавіша, ніж здається. 

Вітер приховує таємницю, про яку мало хто замислюється: що насправді керує цією стихією?

Повітряний змій. Фото з відкритих джерел

Усе починається із Сонця. Воно нагріває Землю нерівномірно: асфальт, вода, ліси чи поля поглинають різну кількість тепла. Через це повітря теж нагрівається по-різному. Там, де воно стає гарячим, підійматися вгору, а на його місце стрімко приходить холодніше. Саме так і народжується вітер. 

На перший погляд здається, що це звичайний рух повітря. Але без нього наша планета була б зовсім іншою. Вітер приносить дощі в посушливі регіони, розганяє хмари після негоди, переносить насіння рослин на десятки кілометрів і допомагає птахам під час далеких перельотів. Також величезні вітряки, які виробляють електроенергію, працюють саме завдяки йому. 

Втім, у цій стихії є й інший бік. Варто атмосферному тиску змінитися сильніше, і легкий вітерець за лічені хвилини може перетворитися на справжню бурю. Саме такі процеси стають причиною штормів, ураганів і смерчів, які щороку завдають величезних збитків у різних країнах світу. 

Вітер ніколи не зупиняється повністю. Поки Сонце нагріває Землю, повітря постійно рухається. Навіть якщо погода здається абсолютно тихою, високо в небі повітряні потоки продовжують свою безперервну подорож. 

Наступного разу, коли легкий вітер розтріпає волосся чи несподівано змусить сильніше тримати парасольку, згадайте: це не просто примха природи. Це одна з наймогутніших сил на планеті, яка щодня, без жодної перерви, змінює погоду і життя мільйонів людей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав неймовірну правду про грім: що відбувається після блискавки.




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