Від віяла до електричного пропелера: дивовижна історія винайдення вентилятора

Кожен із нас знає це відчуття, коли літня спека стає просто нестерпною, а повітря в кімнаті ніби застигає. У такі моменти звичайний тихий гуркіт вентилятора та омріяний ковток прохолоди здаються справжнім порятунком. Але за цим базовим комфортом ховається довгий шлях людських спроб приборкати духоту. У стародавньому Єгипті та Китаї люди рятувалися як могли: слуги годинами махали величезними опахалами, а для заможних городян будували складні водяні млини, які хоч трохи розганяли повітря.

Вінтажний електричний вентилятор марки Calor середини XX століття. Фото: Вікіпедія

Хто створив перший електричний вентилятор

Справжній прорив і полегшення для мільйонів людей сталися наприкінці XIX століття. У 1882 році американський інженер Шуйлер Скайтс Вілер вирішив зупинити це виснажливе махання віялами. Він з'єднав дволопатевий пропелер із звичайним електродвигуном. Так народився перший у світі електричний вентилятор.

Прилад Вілера викликав справжній фурор. Уявіть захват людей, яким більше не доводилося обмахуватися вручну чи терпіти задуху — достатньо було просто натиснути кнопку.

Еволюція дизайну та безпеки приладу

Щоправда, перші вентилятори були тими ще екстремальними пристроями. Їхні лопаті оберталися абсолютно відкритими, і один необережний рух міг коштувати синця чи порізу. Тому вже на початку XX століття винахідники здогадалися сховати пропелери за металеву решітку, а згодом навчили прилад плавно повертатися в боки.

Сьогодні, навіть у еру потужних кондиціонерів, цей простий і рідний лопатевий помічник залишається в кожному домі, даруючи затишок у найспекотніші дні.

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