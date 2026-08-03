logo

BTC/USD

62466

ETH/USD

1838.23

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование От веера до электрического пропеллера: удивительная история изобретения вентилятора
commentss НОВОСТИ Все новости

От веера до электрического пропеллера: удивительная история изобретения вентилятора

История изобретения электрического вентилятора. Узнайте, как Шуйлер Скайтс Уилер в 1882 году создал прибор, спасший мир от жары

3 августа 2026, 12:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Каждый из нас знает это чувство, когда летняя жара становится просто невыносимой, а воздух в комнате словно застывает. В такие моменты обычный тихий рокот вентилятора и мечтательный глоток прохлады кажутся настоящим спасением. Но за этим базовым комфортом скрывается долгий путь человеческих попыток обуздать духоту. В Древнем Египте и Китае люди спасались как могли: слуги часами махали огромными опахалами, а для состоятельных горожан строили сложные водяные мельницы, хоть немного разгонявшие воздух.

От веера до электрического пропеллера: удивительная история изобретения вентилятора

Винтажный электрический вентилятор марки Calor середины XX века. Фото: Википедия

Кто создал первый электрический вентилятор

Настоящий прорыв и облегчение для миллионов людей произошли в конце XIX века. В 1882 году американский инженер Шуйлер Скайтс Уилер решил остановить это изнурительное махание веерами. Он соединил двухлопастный пропеллер с обычным электродвигателем. Так родился первый в мире электрический вентилятор.

Прибор Уилера произвел настоящий фурор. Представьте восторг людей, которым больше не приходилось обмахиваться вручную или терпеть удушье – достаточно было просто нажать кнопку.

Эволюция дизайна и безопасности прибора

Правда, первые вентиляторы были еще довольно опасными устройствами. Их лопасти вращались совершенно открытыми, и одно неосторожное движение могло стоить синяка или пореза. Поэтому уже в начале XX века изобретатели догадались спрятать пропеллеры за металлическую решетку, а потом научили прибор плавно поворачиваться в стороны.

Сегодня, даже в эру мощных кондиционеров, этот простой и родной лопастный помощник остается в каждом доме, даря уют в самые жаркие дни.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как изобрели суперклей. 6 интересных фактов о легендарном изобретении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости