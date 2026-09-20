Вчені знайшли клітини, які запускають механізм смерті, але виживають

Дослідники Інституту науки Вейцмана виявили незвичайну популяцію клітин, які після сильного пошкодження тканини запускають механізм запрограмованої смерті, але самі не гинуть. Натомість ці клітини починають активно розмножуватися та допомагають організму відновлювати пошкоджену тканину. Науковці припускають, що відкритий механізм може бути важливим не лише для регенерації, а й для розуміння того, чому деякі ракові клітини здатні переживати лікування. Результати дослідження опубліковано в науковому журналі Nature

Вчені виявили DARE-клітини

Дослідники вивчали явище, відоме як компенсаторна проліферація. Воно полягає в активному відновленні тканини після значного пошкодження. Цей процес спостерігали ще з 1970-х років, зокрема під час експериментів з личинками плодових мух, однак механізм його роботи залишався недостатньо зрозумілим.

У новій роботі вчені також використали плодових мух та іонізуюче випромінювання. За допомогою сучасних генетичних інструментів вони змогли простежити долю окремих клітин після ушкодження. Так дослідники виявили популяцію клітин, яку назвали DARE. У них запускався початковий етап каскаду апоптозу, тобто процесу запрограмованої загибелі клітини. Проте цей механізм зупинявся до моменту остаточної загибелі.

Після опромінення клітини DARE починали швидко розмножуватися та брали участь у відновленні тканини. За даними дослідників, уже протягом 48 годин вони сформували майже половину відновленої тканини.

Науковці також помітили ще одну особливість DARE-клітин. Після першого опромінення їхні нащадки ставали значно стійкішими до повторного пошкодження. Під час другого опромінення вони приблизно у сім разів рідше гинули, ніж клітини, які раніше не зазнавали такого впливу.

Для здорових тканин така властивість може бути корисною, адже допомагає пережити ушкодження та швидше відновитися. Водночас подібний механізм потенційно може використовуватися і раковими клітинами, дозволяючи їм переживати лікування, спрямоване на їхнє знищення. Дослідники сподіваються, що подальше вивчення DARE допоможе краще зрозуміти процеси відновлення тканин і механізми, завдяки яким деякі пухлини можуть ставати стійкішими до терапії.

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