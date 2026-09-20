Ученые нашли клетки, которые запускают механизм смерти, но выживают

Исследователи Института науки Вейцмана обнаружили необычную популяцию клеток, которые после сильного повреждения ткани запускают механизм запрограммированной смерти, но сами не погибают. Эти клетки начинают активно размножаться и помогают организму восстанавливать поврежденную ткань. Ученые предполагают, что открытый механизм может быть важным не только для регенерации, но и для понимания того, почему некоторые раковые клетки способны переживать лечение. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature

Ученые обнаружили DARE-клетки

Исследователи изучали явление, известное как компенсаторная пролиферация. Оно основывается на активном восстановлении ткани после значительного повреждения. Этот процесс наблюдался еще с 1970-х годов, в частности в ходе экспериментов с личинками плодовых мух, однако механизм его работы оставался недостаточно понятным.

В новой работе ученые также использовали плодовые мухи и ионизирующее излучение. Посредством современных генетических инструментов они смогли проследить судьбу отдельных клеток после повреждения. Так, исследователи обнаружили популяцию клеток, которую назвали DARE. В них запускался начальный этап каскада апоптоза, то есть процесса запрограммированной гибели клетки. Однако этот механизм останавливался до окончательной гибели.

После облучения клетки DARE начинали быстро размножаться и участвовали в восстановлении ткани. По данным исследователей, уже в течение 48 часов они сформировали около половины восстановленной ткани.

Ученые также заметили еще одну особенность DARE-клеток. После первого облучения их потомки становились более устойчивыми к повторному повреждению. Во время второго облучения они примерно в семь раз реже погибали, чем клетки, ранее не испытывавшие такого влияния.

Для здоровых тканей такое свойство может оказаться полезным, ведь помогает пережить повреждения и быстрее восстановиться. В то же время, подобный механизм потенциально может использоваться и раковыми клетками, позволяя им переживать лечение, направленное на их уничтожение. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение DARE поможет лучше понять процессы обновления тканей и механизмы, благодаря которым некоторые опухоли могут становиться более устойчивыми к терапии.

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