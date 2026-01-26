Вчені визначили межу, коли розмір пеніса перестає приваблювати жінок

Розмір пеніса справді відіграє роль у тому, як жінки сприймають чоловічу привабливість, однак цей ефект має чітку межу. До такого висновку дійшли науковці з Австралії, результати дослідження яких були опубліковані 22 січня в журналі PLOS Biology.

Коли розмір пеніса перестає приваблювати жінок. Фото з відкритих джерел

Дослідники зазначають, що більший пеніс робить чоловіків привабливішими сексуальними партнерами для жінок і водночас більш загрозливими конкурентами в очах інших чоловіків. Однак зростання привабливості для жінок припиняється після досягнення певних параметрів, тоді як сприйняття загрози серед чоловіків може й надалі зростати.

У дослідженні взяли участь понад 600 чоловіків і 200 жінок. Учасникам демонстрували 343 комп’ютерні моделі чоловічих тіл із різним зростом, формою тіла та розміром пеніса. Жінки оцінювали сексуальну привабливість, а чоловіки потенційну загрозливість конкурентів.

Як з’ясувалося, жінки загалом надають перевагу вищим чоловікам із V-подібною статурою, широкими плечима, вузькими стегнами і більшим пенісом. Водночас після досягнення довжини пеніса 11,6 сантиметра та зросту 185 сантиметрів подальше збільшення цих показників уже не підвищувало привабливість.

"Наше дослідження показує, що розмір пеніса впливає на те, як жінки оцінюють чоловічі тіла, але це не єдиний важливий фактор. Зріст і форма тіла загалом мали сильніший вплив", — пояснює автор дослідження доктор Упама Айх.

Інший співавтор дослідження професор Майкл Д. Дженніонс додає, що хоч людський пеніс функціонує переважно для перенесення сперми, однак результати свідчать, "що його незвично великий розмір еволюціонував як сексуальна прикраса для приваблення самок, а не виключно як знак статусу для лякання чоловіків, хоча він виконує обидві функції".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лікарі назвали вік, коли пеніс перестає рости.

Також "Коментарі" писали, що чоловік з "найбільшим пенісом у світі" відповів на одне питання про щоденне життя.