Ученые определили предел, когда размер пениса перестает привлекать женщин

Размер пениса действительно играет роль в том, как женщины воспринимают мужскую привлекательность, однако этот эффект имеет четкий предел. К такому выводу пришли ученые из Австралии, результаты исследования которых были опубликованы 22 января в журнале PLOS Biology.

Когда размер пениса перестает привлекать женщин. Фото из открытых источников

Исследователи отмечают, что больший пенис делает мужчин более привлекательными сексуальными партнерами для женщин и в то же время более угрожающими конкурентами в глазах других мужчин. Однако рост привлекательности для женщин прекращается после достижения определенных параметров, тогда как восприятие угрозы среди мужчин может и дальше расти.

В исследовании приняли участие более 600 мужчин и 200 женщин. Участникам демонстрировали 343 компьютерные модели мужских тел с разным ростом, формой тела и размером пениса. Женщины оценивали сексуальную привлекательность, а мужчины потенциальную угрожаемость конкурентов.

Как выяснилось, женщины предпочитают высших мужчин с V-образным телосложением, широкими плечами, узкими бедрами и большим пенисом. В то же время, после достижения длины пениса 11,6 сантиметра и роста 185 сантиметров, дальнейшее увеличение этих показателей уже не повышало привлекательность.

"Наше исследование показывает, что размер пениса влияет на то, как женщины оценивают мужские тела, но это не единственный важный фактор. Рост и форма тела в целом оказали более сильное влияние", — объясняет автор исследования доктор Упама Айх.

Другой соавтор исследования профессор Майкл Д. Дженнионс добавляет, что хотя человеческий пенис функционирует преимущественно для переноса спермы, однако результаты свидетельствуют, "что его необычно большой размер эволюционировал как сексуальное украшение для привлечения самок, а не исключительно как знак статуса для пугания мужчин, хотя он выполняет обе функции".

